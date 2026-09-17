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NIKAD VEĆA ZAPLENA U BIH: Oduzeta droga ulične vrednosti do čak 33 miliona evra! (FOTO)

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

17. 09. 2026. u 14:33

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U OKVIRU zajedničke operativne akcije kodnog naziva „Bure“, sprovedene na području Ilijaša (Kanton Sarajevo), Granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje BiH, uz asistenciju policajaca Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ostvarile su najveću zaplenu sintetičkih narkotika 1.095 kilograma, rečeno je "Novostima" u UIO BiH.

НИКАД ВЕЋА ЗАПЛЕНА У БИХ: Одузета дрога уличне вредности до чак 33 милиона евра! (ФОТО)

Foto: V. Mitrić

Tržišna vrednost oduzete droge procenjuje se na pet miliona evra! 

Reč je, kako kažu, o  opasnom sintetičkom katinonu, koji je zamena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 evra po gramu. 

 - Uzevši u obzir da se radi o 1,1 toni droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena ukupna vrednost na ulici doseže između 25 miliona i 33 milona evra -kažu u UIO BiH. 

Foto: Фото: В. Митрић

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Osim droge, Granična policija privremeno je oduzela dokazne materijale - specijalne maske za celo lice s naprednim sistemskim filterima i rebrastim cevima za dovod vazduha koje se koriste isključivo prilikom hemijske sinteze i proizvodnje ilegalnih supstanci prilikom „kuvanja“ kao zaštita, vatreno oružje, mobilne telefone, pečate i poslovnu dokumentaciju.

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