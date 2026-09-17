NIKAD VEĆA ZAPLENA U BIH: Oduzeta droga ulične vrednosti do čak 33 miliona evra! (FOTO)
U OKVIRU zajedničke operativne akcije kodnog naziva „Bure“, sprovedene na području Ilijaša (Kanton Sarajevo), Granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje BiH, uz asistenciju policajaca Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ostvarile su najveću zaplenu sintetičkih narkotika 1.095 kilograma, rečeno je "Novostima" u UIO BiH.
Tržišna vrednost oduzete droge procenjuje se na pet miliona evra!
Reč je, kako kažu, o opasnom sintetičkom katinonu, koji je zamena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 evra po gramu.
- Uzevši u obzir da se radi o 1,1 toni droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena ukupna vrednost na ulici doseže između 25 miliona i 33 milona evra -kažu u UIO BiH.
Osim droge, Granična policija privremeno je oduzela dokazne materijale - specijalne maske za celo lice s naprednim sistemskim filterima i rebrastim cevima za dovod vazduha koje se koriste isključivo prilikom hemijske sinteze i proizvodnje ilegalnih supstanci prilikom „kuvanja“ kao zaštita, vatreno oružje, mobilne telefone, pečate i poslovnu dokumentaciju.
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