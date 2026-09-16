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RUSI VIDELI DANSKI HELIKOPTER PA OTVORILI VATRU: Drama iznad Baltika, ministarstvo otkrilo detalje incidenta

Новости онлајн

16. 09. 2026. u 13:52

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RUSKA korveta je ispalila dve signalne rakete u Baltičkom moru kada joj se približio danski helikopter, kako bi sprečila provokaciju, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСИ ВИДЕЛИ ДАНСКИ ХЕЛИКОПТЕР ПА ОТВОРИЛИ ВАТРУ: Драма изнад Балтика, министарство открило детаље инцидента

Jutjub printskrin

Iz Ministarstva su objasnili da je u ponedeljak, 14. septembra, u 14.22 časova, korveta Baltičke flote „Soobraziteljni” – tokom izvršavanja zadataka u neutralnim vodama jugozapadnog dela Baltičkog mora – detektovala vazdušni cilj. Objekat je identifikovan kao helikopter „Fenek” danskog ratnog vazduhoplovstva.

„Letelica se kretala ka ruskom ratnom brodu i nije odgovarala na pozive preko međunarodnog kanala veze. Kako bi sprečio provokaciju, komandant korvete odlučio je da ispali dve crvene signalne rakete, nakon čega je letelica napustila područje u kojem se nalazio ruski brod”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Komandant korvete je odlikovan „za stručne i odlučne postupke”, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ministar odbrane Andrej Belousov uručio je ovom pripadniku vojske Medalju za razlikovanje u borbi.

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