Svet

BRITANIJA MENJA ZAKON O INTERNETU: Na udaru društvene mreže zbog curenja privatnih podataka

В.Н.

16. 09. 2026. u 13:32

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BRITANSKA vlada najavila je strože propise i izmenu Zakona o bezbednosti na internetu zbog "doksovanja" (deljenja privatnih informacija o osobi na internetu bez pristanka), nakon talasa napada na volontere humanitarnih organizacija.

БРИТАНИЈА МЕЊА ЗАКОН О ИНТЕРНЕТУ: На удару друштвене мреже због цурења приватних података

Foto: Unsplash/ROBIN WORRALL

- Pooštrićemo zakon kako bi smo osigurali da objavljivanje tuđih adresa na internetu predstavlja krivično delo i kako bi se mere brže preduzele - izjavila je ministarka za digitalne tehnologije Lisa Nendi. 

Tokom sastanka sa predstavnicima društvenih mreža, održanog u utorak, Nendi se osvrnula na nedavni talas onlajn nasilja čija su meta bili volonteri i radnici Kraljevske nacionalne službe za spasavanje na moru (RNLI), nakon što su pomogli čamcu sa migrantima da pristane u Portsmut.

Ona je ukazala na to da platforme primenjuju različite i neusaglašene standarde kada je reč o uklanjanju privatnih imena i adresa sa mreža, pri čemu je platformu Iks Ilona Maska posebno optužila za "prezir" zbog bojkota sastanka i slanja predstavnika.

- Naša vlada namerava da pojača svoj uticaj u ovoj oblasti - rekla je ona.

U toku je revizija resursa i ovlašćenja regulatora za sprovođenje zakona, budući da će Ofkom uskoro preuzeti dodatne nadležnosti za sprovođenje zabrane korišćenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina.

(Politiko)

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