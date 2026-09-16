ODMOR SE PRETVORIO U PAKAO: Morska neman napala ženu dok je plivala se delfinima, drama na popularnom letovalištu
AUSTRIJANKA (37) teško je povređena u napadu ajkule na Bahamima dok je plivala sa delfinima tokom turističkog putovanja.
Incident se dogodio oko tri milje od obale ostrva Bimini, potvrdila je policija Bahama, prenosi Ej-Bi-Si Njuz.
Prema zvaničnim informacijama, žena je zadobila tešku povredu desnog skočnog zgloba. Napad se dogodio prekjuče, a ona je odmah oko 17:30 časova prebačena u kliniku zajednice Bimini.
Zbog težine povreda, tridesetsedmogodišnjakinja je brzo helikopterom prebačena u Nju Providens, glavno i najnaseljenije ostrvo Bahama, na dalje lečenje.
Policija Bahama pokrenula je istragu kako bi utvrdila sve okolnosti napada.
(Kurir)
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