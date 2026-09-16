ODMOR SE PRETVORIO U PAKAO: Morska neman napala ženu dok je plivala se delfinima, drama na popularnom letovalištu

AUSTRIJANKA (37) teško je povređena u napadu ajkule na Bahamima dok je plivala sa delfinima tokom turističkog putovanja.

Foto: AI generated

Incident se dogodio oko tri milje od obale ostrva Bimini, potvrdila je policija Bahama, prenosi Ej-Bi-Si Njuz.

Prema zvaničnim informacijama, žena je zadobila tešku povredu desnog skočnog zgloba. Napad se dogodio prekjuče, a ona je odmah oko 17:30 časova prebačena u kliniku zajednice Bimini.

Zbog težine povreda, tridesetsedmogodišnjakinja je brzo helikopterom prebačena u Nju Providens, glavno i najnaseljenije ostrvo Bahama, na dalje lečenje.

Policija Bahama pokrenula je istragu kako bi utvrdila sve okolnosti napada.

(Kurir)

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija