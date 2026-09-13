Svet

LAVROV ODGURNUO NOVINARA U INDIJI, PA SE NAŠALIO "Treniram, bavim se sportom, sam proceni"

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

13. 09. 2026. u 18:14

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ŠEF ruske diplomatije Sergej Lavrov iznenadio je novinara svojom snagom kada ga je odgurnuo kako bi prošao do mesta susreta lidera Rusije i Indije.

ЛАВРОВ ОДГУРНУО НОВИНАРА У ИНДИЈИ, ПА СЕ НАШАЛИО Тренирам, бавим се спортом, сам процени

Foto: Tanjug/AP/Iori Sagisawa

Lavrov je išao ka mestu ceremonije na kojoj je indijski premijer Narendra Modi uručio poklon predsedniku Rusije Vladimiru Putinu na samitu BRIKS-a u Nju Delhiju, kada su mu dopisnici i snimatelji preprečili put. Ministar je rukama odgurnuo novinare, među kojima je bio i autor informativnog sistema „Vesti“ Pavel Zarubin.

Nakon ceremonije, Zarubin je u šali upitao Lavrova da li trenira snagu, budući da ga je, kako je novinar rekao, prilično snažno odgurnuo.

 - Pa, ne znam, sebe ne dižem, tebe sam odgurnuo! Sam proceni! Pa, bavim se sportom - odgovorio je Lavrov Zarubinu, u komentaru čiji je deo novinar objavio na svom Telegram kanalu.

Lideri Rusije i Indije u petak su održali razgovore na marginama samita BRIKS-a u Nju Delhiju. Na samom početku razgovora, Modi je ruskom predsedniku poklonio knjigu tamilskog pesnika i filozofa Tiruvaluvara „Tirukural“ na ruskom jeziku. U decembru 2025. godine Modi je Putinu tokom posete ruskog lidera Indiji poklonio primerak drevnog indijskog epa „Bhagavadgita“ na ruskom jeziku.

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