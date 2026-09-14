BRUKA I SRAMOTA Studentkinja konačno otkrila program blokadera: Ratko Mladić je ratni zločinac (VIDEO)

Za FTV, Federalnu TV iz Sarajeva, studentkinja blokaderka Emilija Milenković konačno je otkrila program blokadera.

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Kakva simbolika.

“Pod ovom vlašću ne može da se živi dostojanstveno”.

Zašto?

- Mora da se suočavanje sa svim stvarima koje su bile. Ne može neko da obeležava, ONO, godišnjicu smrti Ratka Mladića, a da drugi budu protiv toga. To ne treba da se dešava. Treba da dođemo do činjenica da je Ratko Mladić ratni zločinac i da ne treba da ga glorifikujemo!

Emilija Milenković, utefterena https://t.co/PrtPLK0DBj — ZICER (@SajtZicer) September 13, 2026