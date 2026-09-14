BRUKA I SRAMOTA Studentkinja konačno otkrila program blokadera: Ratko Mladić je ratni zločinac (VIDEO)
Za FTV, Federalnu TV iz Sarajeva, studentkinja blokaderka Emilija Milenković konačno je otkrila program blokadera.
Kakva simbolika.
“Pod ovom vlašću ne može da se živi dostojanstveno”.
Zašto?
- Mora da se suočavanje sa svim stvarima koje su bile. Ne može neko da obeležava, ONO, godišnjicu smrti Ratka Mladića, a da drugi budu protiv toga. To ne treba da se dešava. Treba da dođemo do činjenica da je Ratko Mladić ratni zločinac i da ne treba da ga glorifikujemo!
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