Politika

BRUKA I SRAMOTA Studentkinja konačno otkrila program blokadera: Ratko Mladić je ratni zločinac (VIDEO)

В. Н.

14. 09. 2026. u 08:34

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Za FTV, Federalnu TV iz Sarajeva, studentkinja blokaderka Emilija Milenković konačno je otkrila program blokadera.

БРУКА И СРАМОТА Студенткиња коначно открила програм блокадера: Ратко Младић је ратни злочинац (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Kakva simbolika.

“Pod ovom vlašću ne može da se živi dostojanstveno”.

Zašto?

- Mora da se suočavanje sa svim stvarima koje su bile. Ne može neko da obeležava, ONO, godišnjicu smrti Ratka Mladića, a da drugi budu protiv toga. To ne treba da se dešava. Treba da dođemo do činjenica da je Ratko Mladić ratni zločinac i da ne treba da ga glorifikujemo!

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