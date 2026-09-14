MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali obilazi Klub za stare na Banjici u Beogradu.

Foto: Novosti

Mali se pozdravio se prisutnima i porazgovarao sa penzionerima.

Foto: Novosti

- Veliko zadovljstvo je videti vas. Vaša energija, vaša ljubav je nešto što nas gura. Energija koju imaju stariji to je nešto neverovatno - kazao je Mali.

- Mi smo jednokratnu pomoć uplatili danas. Obećanje koje je dato je ispunjeno. Ni na koji način nismo ugrozili finansije. Imamo novac na računu - rekao je Mali.

On je potom sa prisutnima otpevao pesmu "Ima nešto od srca do srca".

- Meni je velika čast što sam ovo jutro sa vama. Bili ste neverovatni. Želim da vam zahvalim i na energiji i na ljubavi i pažnji u vašem trećem dobu. Jutros smo svim penzionerima uplatili jednokratnu pomoć. Takođe, novac su dobili i oni koji primaju socijalnu pomoć. Dva miliona građana Srbije - rekao je Mali.