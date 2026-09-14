Politika

uživoMALI OBILAZI KLUB ZA STARE NA BANJICI: Mi smo jednokratnu pomoć uplatili danas - obećanje koje je dato je ispunjeno (VIDEO)

В. Н.

14. 09. 2026. u 09:00 >> 09:06

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MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali obilazi Klub za stare na Banjici u Beogradu.

МАЛИ ОБИЛАЗИ КЛУБ ЗА СТАРЕ НА БАЊИЦИ: Ми смо једнократну помоћ уплатили данас - обећање које је дато је испуњено (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Mali se pozdravio se prisutnima i porazgovarao sa penzionerima.

Foto: Novosti

- Veliko zadovljstvo je videti vas. Vaša energija, vaša ljubav je nešto što nas gura. Energija koju imaju stariji to je nešto neverovatno - kazao je Mali.

- Mi smo jednokratnu pomoć uplatili danas. Obećanje koje je dato je ispunjeno. Ni na koji način nismo ugrozili finansije. Imamo novac na računu - rekao je Mali.

On je potom sa prisutnima otpevao pesmu "Ima nešto od srca do srca".

- Meni je velika čast što sam ovo jutro sa vama. Bili ste neverovatni. Želim da vam zahvalim i na energiji i na ljubavi i pažnji u vašem trećem dobu. Jutros smo svim penzionerima uplatili jednokratnu pomoć. Takođe, novac su dobili i oni koji primaju socijalnu pomoć. Dva miliona građana Srbije - rekao je Mali.

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