uživoMALI OBILAZI KLUB ZA STARE NA BANJICI: Mi smo jednokratnu pomoć uplatili danas - obećanje koje je dato je ispunjeno (VIDEO)
MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali obilazi Klub za stare na Banjici u Beogradu.
Mali se pozdravio se prisutnima i porazgovarao sa penzionerima.
- Veliko zadovljstvo je videti vas. Vaša energija, vaša ljubav je nešto što nas gura. Energija koju imaju stariji to je nešto neverovatno - kazao je Mali.
- Mi smo jednokratnu pomoć uplatili danas. Obećanje koje je dato je ispunjeno. Ni na koji način nismo ugrozili finansije. Imamo novac na računu - rekao je Mali.
On je potom sa prisutnima otpevao pesmu "Ima nešto od srca do srca".
- Meni je velika čast što sam ovo jutro sa vama. Bili ste neverovatni. Želim da vam zahvalim i na energiji i na ljubavi i pažnji u vašem trećem dobu. Jutros smo svim penzionerima uplatili jednokratnu pomoć. Takođe, novac su dobili i oni koji primaju socijalnu pomoć. Dva miliona građana Srbije - rekao je Mali.
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