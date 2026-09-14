Novak Đoković doživeo istorijski pad, a ono što se desilo sa ATP listom niko nije mogao ni da sanja!
Završetak ovogodišnjeg US Opena doneo je radikalne promene u svetskom teniskom poretku.
Dok je nemački teniser Aleksander Zverev proslavio svoju novu Grend slem titulu pobedom nad domaćim miljenikom Benom Šeltonom, srpski i svetski tenis suočavaju se sa bolnim trenutkom – Novak Đoković je zvanično ispao iz deset najboljih tenisera sveta.
Šokantna eliminacija već u prvom kolu turnira od Argentinca Marijana Navonea skupo je koštala najboljeg tenisera svih vremena. Đoković nije uspeo da odbrani prošlogodišnje bodove, izgubio je 790 poena i zabeležio pad za sedam pozicija. Od ovog ponedeljka, Novak zauzima 12. mesto na ATP listi sa 2.980 bodova, što je njegov najlošiji plasman još od jula 2018. godine.
Italijan Janik Siner zadržao je lidersku poziciju na ATP listi sa ubedljivih 11.500 bodova. Ipak, osvajač Njujorka Aleksander Zverev (8.990 bodova) opasno mu se približio i dodatno zakuvao borbu za mesto broj jedan do kraja sezone, preuzevši prvo mesto u ovogodišnjoj ATP trci za Torino. Na trećoj poziciji ostao je Španac Karlos Alkaraz sa 5.560 bodova.
Najveći pobednik novog rangiranja, uprkos porazu u finalu, jeste mladi Amerikanac Ben Šelton. Sjajnim igrama pred domaćom publikom obezbedio je skok od pet pozicija i sada zauzima rekordno 4. mesto na svetu sa 4.680 bodova. U Top 10 se nakon sjajnog turnira vratio i njegov sunarodnik Frensis Tijafo, koji je sada osmi igrač planete.
Što se tiče ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović zauzima 61. poziciju sa 925 bodova, dok je najveći skok napravio Laslo Đere koji je napredovao za 23 mesta i sada je 183. igrač sveta.
Pred teniskim karavanom je sada azijska turneja, gde će Đoković morati da traži formu i bodove kako bi obezbedio plasman na Završni turnir u Torinu, što je nakon ovog šamara u Njujorku postao primarni i nimalo lak zadatak.
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