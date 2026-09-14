Tenis

NEMAC ZABEZEKNUT! Aleksandar Zverev nije ni znao da je osvojio US open (VIDEO)

М.П.

14. 09. 2026. u 06:55

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ALEKSANDAR Zverev je osvojio Otvoreno prvenstvo SAD nakon što je u finalu savladao Amerikanca Bena Šeltona u četiri seta.

НЕМАЦ ЗАБЕЗЕКНУТ! Александар Зверев није ни знао да је освојио УС опен (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Nemački teniser je pobedio rezultatom 6:3, 7:6, 5:7, 6:2 i tako stigao do svoje druge grend slem titule u karijeri.

Ove godine je osvojio i Rolan Garos i igrao u finalu Vimbldona gde je izgubio od Janika Sinera. Osvajanjem poslednjeg grend slema u godini dodatno je učvrstio svoju poziciju na drugom mestu ATP rang liste.

Iako je Šelton uneo neizvesnost u finale osvajanjem trećeg seta, Zverev je u četvrtom setu preuzeo potpunu kontrolu. Sa dva oduzeta servisa rivalu, mirno je priveo meč kraju i osigurao titulu pobednika. Na samoj meč lopti odigrala se neobična scena.

Pri rezultatu 5:2 i 40:15 za Zvereva, Šeltonov ritern je završio van terena, a sudija je objavio kraj meča: „Gem, set, meč - Zverev!

Međutim, Zverev nije odmah shvatio da je pobedio. Dok je publika na stadionu slavila, on je nastavio da se priprema za sledeći poen. Tek posle nekoliko sekundi pogledao je semafor, shvatio da je meč završen i potrčao je do mreže da pozdravi Šeltona.

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