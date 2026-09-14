Fudbal

ADŽIĆU, ŠTA TO URADI?! Juventus mu da milione, a on ih ujeo brutalno za srce

М.П.

14. 09. 2026. u 08:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbaleri Sasuola pobedili su na svom terenu u Ređo Emiliji Juventus 3:2, u utakmici četvrtog kola italijanske Serije A.

АЏИЋУ, ШТА ТО УРАДИ?! Јувентус му да милионе, а он их ујео брутално за срце

Emanuele Pennacchio / imago sportfotodienst / Profimedia

Prednost Sasuolu doneo je Sebastijano Espozito golom u 65. minutu, na asistenciju srpskog veziste Nemanje Matića, a izjednačenje Juventusu Edon Žegrova pogotkom u 82. minutu.

Vođstvo Sasuolu vratio je Kiron Boui golom u 89. minutu, a izjednačenje Juventusu ponovo Žegrova, ovog puta pogotkom u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Pobedonosan gol za Sasuolo je u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena postigao Vasilije Adžić, koji u timu iz Ređo Emilije igra na pozajmici iz Juventusa.

Nakon utakmice, talentovani vezista nije skrivao da su ga savladale pomešane emocije, ali se u slavlju "izvinjavao", izbegavajući euforiju saigrača, čime je želeo da ukaže poštovanje svom primarnom klubu.

- Čudne i nezaboravne emocije", počeo je Adžić, pa dodao: "Imao sam dve dobre prilike pre toga i nisam smeo sebi da dozvolim i treći promašaj – to je jednostavno moja vrlina, ne odustajem. Tačno pre godinu dana postigao sam prvi gol za Juventus kojim smo srušili Inter u derbiju, a sada sam sudbinski pogodio baš protiv 'svog' Juvea."

Uprkos tome što je i dalje pod ugovorom sa "starom damom", Adžić ne krije koliko mu prija sredina u kojoj konačno dobija pravu šansu.

- Igrao sam za Juventus dve godine, ali sada sam presrećan zbog svog tima i izvanredne partije koju smo pružili. Sasuolo ima izuzetno mladu ekipu, tim je željan napretka, a meni je u ovim godinama najvažnije samo jedno – da redovno igram", jasan je crnogorski reprezentativac.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
11 GODINA IŠLA NA HEMOTERAPIJE - NIJE IMALA RAK! Pogrešna dijagnoza uništila život devojci (21): Pričali su mi da imam još 3 meseca

11 GODINA IŠLA NA HEMOTERAPIJE - NIJE IMALA RAK! Pogrešna dijagnoza uništila život devojci (21): "Pričali su mi da imam još 3 meseca