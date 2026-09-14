ADŽIĆU, ŠTA TO URADI?! Juventus mu da milione, a on ih ujeo brutalno za srce
Fudbaleri Sasuola pobedili su na svom terenu u Ređo Emiliji Juventus 3:2, u utakmici četvrtog kola italijanske Serije A.
Prednost Sasuolu doneo je Sebastijano Espozito golom u 65. minutu, na asistenciju srpskog veziste Nemanje Matića, a izjednačenje Juventusu Edon Žegrova pogotkom u 82. minutu.
Vođstvo Sasuolu vratio je Kiron Boui golom u 89. minutu, a izjednačenje Juventusu ponovo Žegrova, ovog puta pogotkom u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Pobedonosan gol za Sasuolo je u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena postigao Vasilije Adžić, koji u timu iz Ređo Emilije igra na pozajmici iz Juventusa.
Nakon utakmice, talentovani vezista nije skrivao da su ga savladale pomešane emocije, ali se u slavlju "izvinjavao", izbegavajući euforiju saigrača, čime je želeo da ukaže poštovanje svom primarnom klubu.
- Čudne i nezaboravne emocije", počeo je Adžić, pa dodao: "Imao sam dve dobre prilike pre toga i nisam smeo sebi da dozvolim i treći promašaj – to je jednostavno moja vrlina, ne odustajem. Tačno pre godinu dana postigao sam prvi gol za Juventus kojim smo srušili Inter u derbiju, a sada sam sudbinski pogodio baš protiv 'svog' Juvea."
Uprkos tome što je i dalje pod ugovorom sa "starom damom", Adžić ne krije koliko mu prija sredina u kojoj konačno dobija pravu šansu.
- Igrao sam za Juventus dve godine, ali sada sam presrećan zbog svog tima i izvanredne partije koju smo pružili. Sasuolo ima izuzetno mladu ekipu, tim je željan napretka, a meni je u ovim godinama najvažnije samo jedno – da redovno igram", jasan je crnogorski reprezentativac.
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