OBA TIMA DAJU GOL: Današnji tipovi za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Ponedeljak
18.05 Al-Ula - Jedah GG (2.30)
20.45 Inter - Udineze GG (2.05)
Kvota: 4.71
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