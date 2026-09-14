Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Današnji tipovi za igru "GG"

Немања Пејчић

14. 09. 2026. u 09:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Данашњи типови за игру ГГ

BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

18.05 Al-Ula - Jedah GG (2.30)

20.45 Inter - Udineze GG (2.05)

Kvota: 4.71

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Elfersberg - Bajern Minhen
Tip fudbal

0 1

Elfersberg - Bajern Minhen

Bajern će pokušati da se vrati na pobednički put nakon remija bez golova protiv Šalkea, dok Elverzberg želi da nastavi neverovatan početak svoje prve sezone u Bundesligi.

13. 09. 2026. u 08:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI