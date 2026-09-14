Fudbal

Humska se crveni od stida, raspad Partizana kakav se ne pamti i to nije najgore

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14. 09. 2026. u 08:33

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Fudbalski klub Partizan proživljava najveću sramotu u svojoj istoriji, a šokantne scene viđene u nedelju uveče protiv Vojvodine (3:2) ogolile su surovu istinu – crno-beli su zvanično dotakli dno! A

Хумска се црвени од стида, распад Партизана какав се не памти и то није најгоре

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ako bi se prvenstvo završilo danas, gigant iz Humske bi direktno ispao iz elite, pošto se trenutno nalazi na katastrofalnom 13. mestu na tabeli Superlige Srbije. U ovoj tekućoj sezoni pravila su surovija nego ikada pre, jer čak četiri poslednje ekipe direktno prelaze u Prvu ligu Srbije.

Sa sramotnim učinkom od samo dve pobede, jednim remijem i čak pet poraza iz osam odigranih mečeva, crno-beli imaju svega sedam bodova i negativnu gol-razliku, dok im večiti rival Crvena zvezda beži nezamislivih 15 bodova prednosti.

Ovo je zvanično najgori start Partizana u poslednje tri decenije, a statistika pokazuje da klub nikada nije bio u ovako bezizlaznoj situaciji. Čak i u sezoni 2006/07, koja se pamtila kao jedna od najlošijih kada je Miodrag Ješić prepustio klupu Miroslavu Đukiću, crno-beli su nakon osam kola imali 11 bodova, odnosno četiri više nego danas. Prošle sezone pod vođstvom Srđana Blagojevića, kao i godinu dana ranije sa Igorom Duljajem, Partizan je kretao silovito sa skorom 7-1-0.

Sezona sa Aleksandrom Stanojevićem donela je čak maksimalna 24 boda na startu. Sve te godine smatrane su neuspešnim jer je titula završavala na Marakani, a javnost se sa pravom pita šta onda tek reći za ovu istorijsku katastrofu.

Foto: Primtskrin

 

Kriza u klubu je toliko duboka da su ponuđene, pa ekspresno povučene ostavke uprave i trenera Saše Ilića samo privremeno gurnule nagomilane probleme pod tepih. Pobede protiv Hetafea i OFK Beograda bile su samo privid i lažna nada. Vojvodina je u Beogradu očitala lekciju crno-belima, a rezultat od 3:2 je čak i blag, jer su Novosađani promašili prilike da meč završe sa osetno većom razlikom.

Nakon meča, vidno utučen i slomljen, Saša Ilić je izgovorio rečenicu koja je zaledila krv u žilama svim navijačima, poručivši da će verovatno i tome doći kraj, aludirajući na bezuslovnu podršku vernih "grobara" koji gube strpljenje za ovo poigravanje sa ugledom kluba.

Vremena za slavlje i analize nema jer skraćena sezona ima samo 26 kola pre nego što se liga podeli na plej-of i plej-aut, a ostatak Superlige je osetio da Partizan krvari i svi sada idu na tri boda protiv posrnulog velikana. Raspored u narednih mesec dana izgleda kao prava noćna mora za trinaesti tim na tabeli. Pre reprezentativne pauze sledi pakleno gostovanje Radniku u Surdulici, a odmah nakon toga ekipu očekuju tri vezana mini-derbija.

Partizan će u samo dve nedelje morati da ugosti nepredvidivi Novi Pazar, zatim da ode na vruć teren u Pančevo protiv Železničara, i na kraju dočeka zahuktali Čukarički. Ukoliko crno-beli dočekaju novembar ispod crte, borba za opstanak u Prvoj ligi Srbije više neće biti teorija za nevericu, već surova realnost srpskog fudbala.

 

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