LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

SEPTEMBAR za mnoge putnike može da bude jedan od najlepših perioda za odmor u Grčkoj. Na plažama postepeno ima manje ljudi, najveće letnje vrućine popuštaju, a more je posle dva meseca jakog sunca i dalje dovoljno toplo za kupanje. Kako mesec odmiče, na mnogim destinacijama počinju da padaju i cene smeštaja, pa oni koji nisu vezani za školski raspust mogu da dobiju gotovo letnji odmor uz nešto mirniju atmosferu.