Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Немања Пејчић

14. 09. 2026. u 08:52

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Ponedeljak

17.00 Mladost DG - Budućnost X2 (1.40)

17.00 Šahtjor Donjeck - Č. Odesa 3+ (1.50)

18.30 Komo - Parma |1+&2+ (1.42)

Kvota: 3.04

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