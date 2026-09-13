Na ovo se čekalo 37 godina! Amerika zanemela - US open ima novog šampiona!
Nemački teniser Aleksander Zverev osvojio je US Open, pošto je u finalu savladao Amerikanca Bena Šeltona rezultatom 3:1 (po setovima 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2).
Meč je trajao tri sata i 33 minuta, a trenutno drugi reket sveta je tako uspeo, da posle Rolan Garosa na kome je stigao do prve Grend slem titule u karijeri, sada prvi put podigne pehar i u Njujorku!
Ujedno, Zverev je postao prvi Nemac posle 37 godina, koji je trijumfovao na US Openu, posle legendarnog sunarodnika Borisa Bekera, sada već davne 1989. nad Ivanom Lendlom.
S druge strane, Šelton je propustio priliku da prekine američki post na Flešingu, pošto domaća publika još od Endija Rodika i 2003. godine, nada se da će njihov ljubimac slaviti. Moraće još malo da sanja...
Jer, po svakom parametru, nemački as je pokazao klasu u odnosu na rivala. Već u prvom gemu uvodnog seta, oduzeo je servis Šeltonu, a potom isto učinio u devetom poenu, te je ovaj period rešio u svoju korist sa 6:3.
Probudio se Amerikanac u drugom setu, zaigrao bolje, ali ni to nije bilo dovoljno da izjednači u finalu. Samo jedna brejk prilika viđena je u ovom delu igre, imao ju je Nemac, ipak, nije iskoristio, pa je pobednika rešavao taj-brejk.
Furiozno je Zverev ušao u njega, dva puta iznenadio Bena i poveo sa ubedljivih 5:0, prepustivši Šeltonu samo dva gema do kraja ovog seta, povećavši vođstvo u njima na 2-0.
Tu je zebnja ušla u kosti Amerikanca, jer je znao da nikad u karijeri na grend slemovima nije nadoknadio zaostatak od dva seta. Ni protiv slabije rangiranih igrača, a kamoli iz Top 10.
Imao je šansu Šelton u šestom gemu trećeg seta da napravi prvi brejk u meču. Na servis Zvereva, vodio je domaći predstavnik 40:30, da bi se nemački as izvukao sa tri vezana poena i izjednačio na 3:3.
Međutim, spasa mu nije bilo u 11. gemu. Popustila je koncentracija Zverevu, to je uvideo Amerikanac i oduzeo mu servis, posle tri vezane brejk lopte, kod rezultata 5:6.
Potom je iskoristio svoj za trijumf od 7:5 i smanjenje rezultata u finalu na 1-2.
I kada su navijači na "Artur Ešu" očekivali da dođe do petog seta, Nemac je utišao sve Amerikance. Reprizirao je početak meča i već u prvom gemu brejknuo Šeltona, poveo sa 1:0 i stekao kapitalnu prednost.
Mogao je posle svog realizovanog servisa da ponovo iznenadi Bena u trećem gemu kod 30:15, ali je Amerikanac vezao tri poena i uspeo donekle da ostane u igri.
Međutim, šampion Rolan Garosa je sigurno čuvao svoj servis, a onda u sedmom gemu ponovo šokirao Šeltona, brejknuo ga za 5:2 i rutinski priveo posao kraju za konačnih 6:2, odnosno, 3-1 u 146. po redu finala u istoriji "Flešinga"!
Zverev će od ponedeljka ostati drugi reket sveta, imaće 9.690 bodova, dok je na prvom mestu neprikosnoveni Janik Siner sa 11.500 poena, iako je Italijan preskočio učešće na ovosezonskom US Openu.
Šelton će skočiti na četvrtu poziciju ATP liste, od ponedeljka i imaće 4.680 bodova.
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