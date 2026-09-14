FENOMENALNE VESTI ZA PENZIONERE: Danas počinje isplata novca - ispunjenje mere koje je doneo Vučić

Država Srbija tokom septembra realizuje opsežan paket finansijske podrške stanovništvu, sa posebnim akcentom na najstarije sugrađane.

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Upravo danas, 14. septembra, na račune penzionera počinje da leže jednokratna državna pomoć, koja može iznositi i do 35.000 dinara. Pored ovih jednokratnih isplata, građane do kraja godine očekuju i trajna povećanja penzija i plata u javnom sektoru, kao i dodatna pomoć od 6.000 dinara za sve punoletne građane.

Jednokratna pomoć za penzionere

Isplata jednokratne finansijske podrške najstarijim građanima i određenim socijalnim grupama počinje danas. Iznos ove pomoći nije isti za sve i direktno zavisi od visine penzije primljene za avgust. Prema pravilima, penzioneri su podeljeni u tri kategorije:

35.000 dinara dobijaju penzioneri čija primanja ne prelaze 31.092,11 dinara.

27.500 dinara biće uplaćeno onima sa penzijom između 31.092,12 i 56.822,00 dinara.

20.000 dinara sleduje penzionerima koji primaju više od 56.822,00 dinara.

Pored penzionera, pravo na ovu vrstu novčane podrške imaju i lica sa drugom i trećom kategorijom invalidnosti, primaoci dečjeg dodatka, nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć, kao i borci i korisnici boračkog dodatka. Važno je naglasiti da se novac ovim grupama, uključujući i penzionere, uplaćuje po automatizmu, što znači da nikakva prijava nije bila potrebna.

Kako do 6.000 dinara pomoći države

Nakon isplate penzionerima, država nastavlja sa programom podrške kroz jednokratnu naknadu od 6.000 dinara, na koju imaju pravo svi punoletni državljani Republike Srbije sa prijavljenim prebivalištem i važećom ličnom kartom.

Prijava za ovaj novac traje do 21. septembra i obavlja se elektronskim putem preko portala Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs), dok je isplata planirana u periodu od 22. do 25. septembra. Određene grupe građana, poput penzionera, primalaca socijalne pomoći i nosilaca prava na besplatne akcije iz Akcionarskog fonda, ne moraju da se prijavljuju jer će novac dobiti automatski.

Kada je reč o podizanju novca, važe dva različita pravila:

Za građane koji se prijavljuju: Novac će biti uplaćen na namenski račun u Banci Poštanska štedionica. Za podizanje novca na šalteru potrebna je samo važeća lična karta, a rok za preuzimanje sredstava je godinu dana.

Za nosioce prava iz Akcionarskog fonda: Njima uplata automatski leže u onu banku u kojoj im je ranije otvoren račun za besplatne akcije. Za njih ne postoji vremensko ograničenje za podizanje novca.

Od 1. decembra trajno veće penzije

Pored aktuelnih jednokratnih davanja, najstarije sugrađane očekuje i značajan boljitak u redovnim mesečnim primanjima. Prema najavama predsednika Srbije, od 1. decembra ove godine penzije će biti trajno uvećane za 7,5 odsto u skladu sa "švajcarskom formulom".

Zahvaljujući ovom povećanju, prosečna penzija će nakon usklađivanja u decembru iznositi oko 520 evra. Radi poređenja i ilustracije rasta standarda, prosečna penzija u Srbiji je 2012. godine iznosila svega 204 evra, a od završetka fiskalne konsolidacije do danas, penzije su nominalno porasle za 140,4 odsto.

Rastu plate u javnom sektoru i minimalac

Snažan ekonomski paket države obuhvata i radno aktivno stanovništvo. Plate u celokupnom javnom sektoru biće uvećane za osam odsto, takođe od 1. decembra. Međutim, zaposleni u ustanovama socijalne zaštite i zdravstvu dobiće još osetnije povećanje – njihove plate skočiće za čak 12 odsto.

Ova povećanja deo su šireg plana da prosečna neto zarada u Srbiji u decembru dostigne projektovanih 140.850 dinara, odnosno 1.200 evra, sa konačnim ciljem od 1.400 evra do kraja 2027. godine.

Pored toga, za radnike sa najnižim primanjima stižu odlične vesti: od 1. januara naredne godine minimalna zarada će po prvi put preći granicu od 600 evra, čime će dostići pokrivenost od 117 odsto minimalne potrošačke korpe.