PEZEŠKIJAN UDARIO NA NELJUDSKOST AMERIKE: Zašto ljudima prekidaju pristup hrani i vodi?

MALTRETIRANjE Irana neće nas primorati da se predamo, izjavio je danas iranski predsednik Masud Pezeškijan i poručio da Sjedinjene Američke Države "nemaju humanost", što pokazuju time što ciljaju iransku civilnu infrastrukturu.

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- Pošto SAD ne mogu da nateraju iranski narod da se preda, maltretiranjem, pokušavaju da ga nateraju na kapitulaciju lišavajući im sredstava za život i osnovne resurse, ali iranski narod neće popustiti. Šta oni imaju sa narodnim hlebom, sredstvima za život i infrastrukturom? Ako poseduju ljudskost, zašto ljudima prekidaju pristup hrani i vodi - rekao je Pezeškijan, prenosi Al Džazira.

Ta televizija navodi da postoje verodostojni dokazi koji sugerišu da je američka vojska gađala iransku civilnu infrastrukturu u nekoliko navrata tokom rata, pri čemu iranski zvaničnici optužuju američkog predsednika Donalda Trampa da je naredio takve napade u pokušaju da izvrši pritisak na Teheran da prihvati njegove zahteve.

Prethodno je neimenovani iranski zvaničnik izjavio da je Iran spreman za intenziviranje sukoba sa SAD i da će pojačati protivnapade ukoliko Vašington nastavi da napada njegovu teritoriju i infrastrukturu.

Prema njegovim rečima, ekonomski pritisak na Iran se povećava, ali iransko rukovodstvo sukob sa SAD vidi kao egzistencijalnu pretnju i smatra da nema mnogo izbora osim da nastavi borbu, navodi Blumberg.

Zvaničnik je naveo da Iran od aprila obnavlja vojne kapacitete i da raspolaže dovoljnim brojem raketa za dugotrajan sukob.

Iranski zvaničnik priznao je da se ekonomska situacija pogoršava, ali je rekao da rukovodstvo zemlje smatra da mora da nastavi borbu sve dok ne bude uvereno da će Vašington ubuduće biti dovoljno oprezan da ponovo ne pokrene napade.

(Tanjug)

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