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"UNIŠTIĆEMO VOJNU MAŠINU NEPRIJATELJA, ZGAZIĆEMO GADOVE" Medvedev zagmreo, Zapad u panici nakon saopštenja

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

11. 09. 2026. u 21:20

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RUSIJA će uništiti vojnu mašinu protivnika, zgaziće ’te gadove“ izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke „Jedinstvena Rusija“ Dmitrij Medvedev.

УНИШТИЋЕМО ВОЈНУ МАШИНУ НЕПРИЈАТЕЉА, ЗГАЗИЋЕМО ГАДОВЕ Медведев загмрео, Запад у паници након саопштења

Foto: Tanjug/katerina Shtukina, Sputnik Pool Photo via AP

 - Jasno je, zgazićemo te gadove i oni će biti uništeni. Mislim na vojnu mašinu našeg protivnika, kao i na njihov politički režim, koji će u svakom slučaju nestati - rekao je Medvedev u video-snimku objavljenom na njegovom kanalu na platformi „Maks“.

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