"UNIŠTIĆEMO VOJNU MAŠINU NEPRIJATELJA, ZGAZIĆEMO GADOVE" Medvedev zagmreo, Zapad u panici nakon saopštenja

RUSIJA će uništiti vojnu mašinu protivnika, zgaziće ’te gadove“ izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke „Jedinstvena Rusija“ Dmitrij Medvedev.

Foto: Tanjug/katerina Shtukina, Sputnik Pool Photo via AP

- Jasno je, zgazićemo te gadove i oni će biti uništeni. Mislim na vojnu mašinu našeg protivnika, kao i na njihov politički režim, koji će u svakom slučaju nestati - rekao je Medvedev u video-snimku objavljenom na njegovom kanalu na platformi „Maks“.

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