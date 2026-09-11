REKORDNO SKUPLJENI POTPISI PODRŠKE Vučić: Za manje od sat vremena prikupljeno više desetina hiljada potpisa podrške

ALEKSANDAR Vučić izjavio je danas da je za manje od sat vremena prikupljeno više desetina hiljada potpisa za listu "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" i zahvalio ogromnom broju ljudi koji su pružili podršku toj listi.

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Vučić je, nakon što je u prostorijama opštinskog Odbora Srpske napredne stranke Savski Venac potpisom podržao izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", zahvalio ljudima koji žele da Srbija bude uspešnija, hrabrija u promenama, da se reše problemi sa onima koji nisu na dobar način upravljali javnim resursima.

Foto: Novosti

-I da sačuvamo mir i stabilnost, i naravno da ekonomija ide napred i da se životni standard ljudi povećava, istakao je Vučić.

Foto: Novosti

Foto: Z. Jovanović Mačak