Svet

REKORDNO SKUPLJENI POTPISI PODRŠKE Vučić: Za manje od sat vremena prikupljeno više desetina hiljada potpisa podrške

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 09. 2026. u 19:13

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ALEKSANDAR Vučić izjavio je danas da je za manje od sat vremena prikupljeno više desetina hiljada potpisa za listu "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" i zahvalio ogromnom broju ljudi koji su pružili podršku toj listi.

РЕКОРДНО СКУПЉЕНИ ПОТПИСИ ПОДРШКЕ Вучић: За мање од сат времена прикупљено више десетина хиљада потписа подршке

Foto: Novosti

Vučić je, nakon što je u prostorijama opštinskog Odbora Srpske napredne stranke Savski Venac potpisom podržao izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", zahvalio ljudima koji žele da Srbija bude uspešnija, hrabrija u promenama, da se reše problemi sa onima koji nisu na dobar način upravljali javnim resursima.

Foto: Novosti

-I da sačuvamo mir i stabilnost, i naravno da ekonomija ide napred i da se životni standard ljudi povećava, istakao je Vučić.

Foto: Novosti

Foto: Z. Jovanović Mačak

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