ŠAROLIKO DRUŠTVO U AfD: Među poslanicima bivši pripadnik Štazija i bivši glumac u filmovima za odrasle

KRAJNjE desničarska nemačka partija Alternativa za Nemačku (AfD) suočava se sa kritikama zbog biografija pojedinih budućih poslanika u parlamentu savezne države Saksonije-Anhalt, među kojima su bivši pripadnik istočnonemačke tajne policije Štazi, nekadašnji glumac u filmovima za odrasle, kao i osobe povezane sa krajnje desničarskim i neonacističkim organizacijama, piše Gardijan.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Nakon istorijskog rezultata AfD-a na izborima u Saksoniji-Anhalt, vodeći kandidat stranke Ulrih Zigmund predstavio je u četvrtak u Magdeburgu novu poslaničku grupu.

Nemački mediji potom su objavili detalje o biografijama pojedinih od 39 izabranih poslanika.

Među njima je muškarac koji je, prema navodima medija, učestvovao u filmovima za odrasle i falsifikovao školske kvalifikacije.

On je ranije bio osuđen zbog krađe veće količine posteljine iz jednog hotela.

Prema pisanju lista Cajt, isti muškarac izbačen je sa univerziteta nakon što je utvrđeno da je falsifikovao svedočanstvo o završenoj srednjoj školi.

On tvrdi da je, nakon pravne žalbe, ponovo primljen na fakultet.

Među novim poslanicima je i 78-godišnji bivši pripadnik Štazija, koji je osvojio direktan mandat, navodi britanski list.

On je priznao da je radio za Ministarstvo državne bezbednosti bivše Nemačke Demokratske Republike, gde se bavio građanima Istočne Nemačke koji su želeli da trajno napuste zemlju.

Njegov izbor izazvao je kritike organizacija koje zastupaju žrtve bivšeg istočnonemačkog režima.

Dvojica budućih poslanika nalaze se pod istragom zbog sumnje da su pokušali da nastave aktivnosti zabranjene krajnje desničarske organizacije Artgemajnšaft, koja je zastupala nacionalističke i antisemitske ideje.

Jedan od njih se, prema navodima tužilaštva, sumnjiči i za kršenje propisa o oružju.

Obojica odbacuju optužbe.

Istraga nemačkog javnog servisa ZDF pokazala je i da su pojedini budući poslanici AfD-a, koji su bili članovi prethodnog saziva parlamenta, imali veze sa krajnje desničarskim organizacijama.

Među njima su i bivši članovi sada zabranjene organizacije "Domovinski lojalna nemačka omladina" (HDJ), od kojih je jedan od njih svojevremeno bio i na čelu te organizacije.

Savetnik poslaničke grupe AfD-a, kako je objavljeno, napisao je biografiju koja je opisana kao "omaž nacional-socijalizmu".

Među budućim poslanicima ima i onih sa vezama prema ruskim krugovima, kao i pojedinaca koji su u Vašingtonu posećivali članove pokreta "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (MAGA).

Upitan da prokomentariše sporne biografije, posebno slučaj dvojice poslanika protiv kojih se vode istrage, Zigmund ih je u šali nazvao "lošim momcima" i rekao da će stranka da "sačeka rezultate istraga, a zatim da razgovara o njima".

Sam Zigmund izazvao je dodatne kritike tokom predstavljanja nove poslaničke grupe kada je proizvodnju oružja u Nemačkoj povezao sa planiranom politikom deportacija AfD-a.

Na pitanje novinara o planiranom otvaranju fabrike izraelske kompanije za proizvodnju oružja u pokrajini, Zigmund je rekao da AfD "kategorički ne osuđuje proizvodnju oružja", jer će, kako je naveo, takvi resursi biti potrebni za buduću "ofanzivu remigracije i deportacije".

Njegovu izjavu oštro su kritikovali politički protivnici.

Katja Pele, predsednica poslaničke grupe Socijaldemokratske partije (SPD) u parlamentu Saksonije-Anhalt, ocenila je da je Zigmund izneo "političku pretnju", sugerišući upotrebu nasilja kao političkog sredstva.

AfD je na izborima osvojila 44 odsto poslaničkih mesta, odnosno gotovo polovinu od ukupno 83 mandata, ali joj za apsolutnu većinu nedostaju tri poslanika.

Ukoliko bi formirala pokrajinsku vladu, AfD bi postala prva krajnje desničarska stranka koja je došla na vlast u Nemačkoj od završetka Drugog svetskog rata.

U više od 20 nemačkih gradova za vikend su najavljeni protesti protiv AfD-a nakon izbornog uspeha te stranke.

Demonstracije se održavaju i uoči novih važnih pokrajinskih izbora zakazanih za 20. septembar u Berlinu i Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji, gde se, takođe, očekuje dobar rezultat AfD-a.

(Tanjug)

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