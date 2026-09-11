SADA IZBEGAVAJU ITALIJANSKU RUTU: Smanjen protok migranata za 55 odsto u odnosu na 2025

Neregularni dolasci na ruti koja direktno utiče na Italiju naglo opadaju; u prvih osam mesece 2026. godine prelasci u centralnom delu Mediterana su smanjeni za 55 odsto, zaustavivši se na približno 19.400.

Foto:Hannah Wallace Bowman/MSF/Sos Mediterranee via AP

Ti rezultati se smatraju dobrom strategijom koju je sprovodila vlada Đorđe Meloni na imigracionom frontu, a sa druge strane usledilo je jačanje saradnje sa afričkim zemljama, fokusirajući se tako na spoljnu dimenziju migracione politike i kontrole granica. Podatke je potvrdio „Fronteks“, a ovaj pad se odnosi i na celu Evropsku uniju.

Trend smanjenih dolazaka se nastavio u jeku leta, u avgustu je zabeleženo 10.700 prelazaka, što je za 38 posto manje nego u istom mesecu prethodne godine, uprkos tome što su letnji meseci tradicionalno najprometniji. Prema podacima Fronteksa, kontrolne operacije, kampanje pritvaranja i repatrijacije koje su sprovele libijske i tuniske vlasti doprinele su smanjenju polazaka prema Italiji.

Sa druge strane istočni Mediteran je zabeležio najveći apsolutni broj prelazaka: preko 24.200 od januara do avgusta, što je smanjenje od 25 posto u poređenju sa istim periodom u 2025. godini. Koridor od Libije do grčkog ostrva Krit ostaje posebno aktivan. U julu je kopnena granica sa Turskom nadmašila egejska ostrva po broju detekcija. Glavne nacinalnosti otkrivene duž rute su Avganistanci, Sudanci i Bangladešani.

Fronteks, ipak, zaključuje da pad broja dolazaka ne znači da će se migracioni pritisak nužno smanjiti, jer mreže tgovaca ljudima ne nestaju kada se broj smanji, one se kreću i čekaju priliku da je u potpunosti iskoriste. A ljudska cena prelazaka ostaje visoka: preko 1.800 ljudi je izgubilo život u Sredozemnom moru od početka ove godine.