SADA IZBEGAVAJU ITALIJANSKU RUTU: Smanjen protok migranata za 55 odsto u odnosu na 2025
Neregularni dolasci na ruti koja direktno utiče na Italiju naglo opadaju; u prvih osam mesece 2026. godine prelasci u centralnom delu Mediterana su smanjeni za 55 odsto, zaustavivši se na približno 19.400.
Ti rezultati se smatraju dobrom strategijom koju je sprovodila vlada Đorđe Meloni na imigracionom frontu, a sa druge strane usledilo je jačanje saradnje sa afričkim zemljama, fokusirajući se tako na spoljnu dimenziju migracione politike i kontrole granica. Podatke je potvrdio „Fronteks“, a ovaj pad se odnosi i na celu Evropsku uniju.
Trend smanjenih dolazaka se nastavio u jeku leta, u avgustu je zabeleženo 10.700 prelazaka, što je za 38 posto manje nego u istom mesecu prethodne godine, uprkos tome što su letnji meseci tradicionalno najprometniji. Prema podacima Fronteksa, kontrolne operacije, kampanje pritvaranja i repatrijacije koje su sprovele libijske i tuniske vlasti doprinele su smanjenju polazaka prema Italiji.
Sa druge strane istočni Mediteran je zabeležio najveći apsolutni broj prelazaka: preko 24.200 od januara do avgusta, što je smanjenje od 25 posto u poređenju sa istim periodom u 2025. godini. Koridor od Libije do grčkog ostrva Krit ostaje posebno aktivan. U julu je kopnena granica sa Turskom nadmašila egejska ostrva po broju detekcija. Glavne nacinalnosti otkrivene duž rute su Avganistanci, Sudanci i Bangladešani.
Fronteks, ipak, zaključuje da pad broja dolazaka ne znači da će se migracioni pritisak nužno smanjiti, jer mreže tgovaca ljudima ne nestaju kada se broj smanji, one se kreću i čekaju priliku da je u potpunosti iskoriste. A ljudska cena prelazaka ostaje visoka: preko 1.800 ljudi je izgubilo život u Sredozemnom moru od početka ove godine.
Preporučujemo
AfD zadao novi udarac: Podneli prijavu protiv Merca zbog reči koju je izgovori u parlamentu
11. 09. 2026. u 16:30
PREMINULA ITALIJANSKA POLITIČARKA EMA BONINO
11. 09. 2026. u 16:06
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Pavle na KiM - Albanac ga ščepao za bradu i UDARIO mu dva šamara: Patrijarhova reakcija u policiji govori o njegovoj veličini
REAKCIJA patrijarha pavla kada mu je Albanac udario 2 šamara i danas se prepričava.
11. 09. 2026. u 08:24
Komentari (0)