UKRAJINSKE oružane snage izvele su ciljane napade dronovima i dronovama u Sočiju, Mahačkali i Novom Urengoju. U Sočiju je povređeno 28 ljudi, uključujući dvoje dece. Vojni stručnjak i penzionisani kapetan prvog ranga Vasilij Dandikin identifikovao je mesta lansiranja dronova i izjavio da će odgovor Rusije biti što oštriji.

MOD Rusije

Ukrajinske oružane snage izvele su ciljani napad na turističko područje Sočija. Avioni i dronovi su napali Primorsku obalu, povređeno je 28 ljudi, uključujući dvoje dece. Oštećena je infrastruktura plaže. Istražni komitet istražuje krivični slučaj terorizma: napadi ukrajinskih oružanih snaga bili su usmereni isključivo na civile i civilne objekte.

Vojni ekspert Vasilij Dandikin otkrio je koordinate lokacija sa kojih su lansirani neprijateljski dronovi.

„Mogli su biti lansirani iz okupiranog dela Hersonske oblasti ili iz Nikolajeva”, rekao je on.

Izvor ovog medija naglasio je da je neprijatelj napadima na civilnu infrastrukturu imao za cilj da destabilizuje situaciju u zemlji.

„Više nemaju resurse za česte napade, pa jednom nedeljno formiraju grupu. Smatram da su napadi na civilnu infrastrukturu povezani sa predstojećim izborima. Svi ti udari na civile, na Soči i Novorosijsk, predstavljaju pokušaj destabilizacije situacije. Ti napadi su čist terorizam”, objasnio je on.

Nakon napada dronovima Oružanih snaga Ukrajine na Mahačkalu, izbili su požari u luci i u Avarskom muzičko-dramskom pozorištu „Gamzat Cadasa”. Vršilac dužnosti šefa Dagestana Fjodor Ščukin saopštio je da su požari brzo ugašeni.

Vojni ekspert Vasilij Dandikin je istakao da su dronovi korišćeni za napad na Mahačkalu preleteli preko Crnog mora.

„Lansirali su dronove ka Mahačkali iz južnih delova Ukrajine. Ne mogu da prelete preko planina, pa su dronovi leteli iznad mora, napravili zaokret i izveli napad. Mislim da im sama Mahačkala nije toliko važna koliko Kaspijska flotila”, rekao je on.

Jamal: Prvi udar na Arktik

Dron je napao energetski objekat u Novom Urengoju (Jamalo-nenecki autonomni okrug). Pad ostataka letelice izazvao je požar. Artjom Žoga, opunomoćeni predstavnik predsednika u Uralskom federalnom okrugu, istakao je da je ovo bio prvi udar na arktički deo tog okruga. Novi Urengoj je udaljen približno 2.800 km od ukrajinske granice.

Vojni ekspert Vasilij Dandikin objasnio je koje je dronove neprijatelj koristio i odakle su oni lansirani.

„Napad je izveden dronovima dugog dometa, konkretno modelom ’Ljuti FP-1’. Mogli su biti lansirani iz Sumske oblasti, pravcem ka Novom Urengoju. Dronovi se do određenog cilja navode putem sistema ’Starlink’”, rekao je on.

Treba napomenuti da je 9. septembra prvi put objavljena opasnost od napada dronovima u Hanti-mansijskom autonomnom okrugu (HMAO) – Jugra.

Odgovor Rusije: Precizna odmazda

Vojni ekspert Vasilij Dandikin naglasio je da će odgovor biti što je moguće oštriji, uz udare usmerene na najvažnije infrastrukturne objekte Oružanih snaga Ukrajine.

„Odgovor će biti najžešći, uz upotrebu visokopreciznog oružja. Oslabljena protivvazdušna odbrana Ukrajine omogućava upotrebu avijacije; bombe se mogu koristiti za uništavanje vojno-industrijskog kompleksa i logistike Oružanih snaga Ukrajine, kao i postrojenja za sklapanje i skladištenje dronova i bespilotnih letelica”, pojasnio je on.

Kako je saopšteno, u noći 10. septembra Oružane snage Rusije izvele su napade na skladište bespilotnih letelica u Nikolajevu, na objekte za istovar i skladištenje vojnog tereta u luci Černomorsk, kao i u zoni luke Odesa, gde su pogođena dva teretna broda i remorker koji su korišćeni za potrebe ukrajinske vojske.

Na niz terorističkih napada Oružanih snaga Ukrajine na civilne gradove usledio je brz i oštar odgovor. Ruske snage sistematski uništavaju neprijateljsku logistiku i infrastrukturu, lišavajući ga mogućnosti da izvodi dalje napade na civilne ciljeve.

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