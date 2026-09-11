Svet

LUKAŠENKO UZDRMAO REGION: "Nećemo vas napasti, ali spremamo se za svaki rat"

D.D.

11. 09. 2026. u 11:01

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BELORUSIJA nema nameru da napada bilo koga, ali je dužna da osigura sopstvenu bezbednost, izjavio je danas beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko.

ЛУКАШЕНКО УЗДРМАО РЕГИОН: Нећемо вас напасти, али спремамо се за сваки рат

Foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

- Neki nas optužuju da planiramo da sutra napadnemo nekoga. Ponavljam, nemamo nameru da napadnemo bilo koga, mi smo pragmatičari. Razumemo da ako napadnemo nekoga, recimo, jednog od naših suseda, to bi bilo ravno smrt - rekao je Lukašenko tokom sastanka sa vojnim osobljem, prenosi Belta.

Kako kaže, Belorusija je dužna da brani svaki centimetar, svaki milimetar svoje zemlje, svog stanovništva i da osigura bezbednost.

- To je naš zadatak, bez obzira na cenu. Čak i ako nas to košta života. Moramo se pripremiti za ovo, i spremamo se. I neka ni Poljaci, ni Litvanci, ni Letonci, ni, posebno, Ukrajinci, ne misle da ćemo ih sutra napasti. Ne, mi se spremamo za bilo kakav rat da bismo ga izbegli - naveo je on.

Kako je na sastanku izvestio načelnik Generalštaba Oružanih snaga i prvi zamenik ministra odbrane Pavel Muravejko, specijalna operativna vežba komunikacionih trupa Oružanih snaga počela je 7. septembra, a traje do danas.

Cilj vežbe je uvežbavanje opcija za obezbeđivanje stabilnog komandovanja i upravljanja vojnom organizacijom države korišćenjem novih tehnika i metoda komunikacije zasnovanih na iskustvu savremenih sukoba.

(Tanjug)

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