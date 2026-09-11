LAVROV OBJASNIO: Kako su SAD iskoristile globalnu reakciju na terorističke napade 11. septembra
SJEDINjENE Države su iskoristile globalnu reakciju na terorističke napade 11. septembra 2001. godine da prošire svoj uticaj pod izgovorom borbe protiv terorizma, izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
- Sjedinjene Države su iskoristile ovu međunarodnu solidarnost, usvojenu rezoluciju kojom se odobrava njihova vojna operacija i stvaranje međunarodne koalicije, ne toliko da bi se borile protiv terorizma, već jednostavno da bi sprovele svoje geopolitičke planove i proširile svoje prisustvo i uticaj - rekao je on u intervjuu za ruske medije.
To se potom manifestovalo i u drugim oblastima, kao što su Avganistan, Irak i Libija, dodao je ministar.
- Bila je Gruzija. Bila je Ukrajina, o kojoj smo takođe razgovarali. Nažalost, ovo je bio pokušaj unipolarnog sveta da se nekako drži istorijskih procesa. Ovo će se nastaviti još dugo. To je čitava epoha - primetio je.
Na dan 11. septembra 2001. godine, dva putnička aviona koje su oteli teroristi udarila su u Kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, potpuno ih uništivši. Drugi avion, kojim su pilotirali teroristi, udario je u Zapadno krilo Pentagona, a četvrti se srušio u blizini Pitsburga, u Pensilvaniji. Prema zvaničnim podacima, u Njujorku je umrlo 2.749 ljudi, u Vašingtonu 189 i u Pensilvaniji 44.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"NEPRESTANO GOVORE O SPREMNOSTI DA RATUJU" Lavrov: Ako nas napadnu, rat će biti kratak
08. 09. 2026. u 16:08
VETERAN SVETSKE POLITIKE O ŽIVOTU VAN DIPLOMATIJE: Lavrov otkrio svoje velike strasti
08. 09. 2026. u 11:46
"NAJTEŽE MI JE..." Lavrov otkrio koji deo posla mu teško pada
08. 09. 2026. u 08:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Fudbaler šokirao naciju: Ne igram više za reprezentaciju dok je on selektor!
Fudbaler Lidsa Noa Okafor saopštio je danas da je odlučio da ne igra za reprezentaciju Švajcarske zbog, kako je naveo manjka poverenja i poštovanja koje prema njemu pokazuje selektor Murat Jakin.
10. 09. 2026. u 15:57
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)