Svet

LAVROV OBJASNIO: Kako su SAD iskoristile globalnu reakciju na terorističke napade 11. septembra

В. Н.

11. 09. 2026. u 09:42

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SJEDINjENE Države su iskoristile globalnu reakciju na terorističke napade 11. septembra 2001. godine da prošire svoj uticaj pod izgovorom borbe protiv terorizma, izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

ЛАВРОВ ОБЈАСНИО: Како су САД искористиле глобалну реакцију на терористичке нападе 11. септембра

Foto: Tanjug/AP/Riza Ozel

- Sjedinjene Države su iskoristile ovu međunarodnu solidarnost, usvojenu rezoluciju kojom se odobrava njihova vojna operacija i stvaranje međunarodne koalicije, ne toliko da bi se borile protiv terorizma, već jednostavno da bi sprovele svoje geopolitičke planove i proširile svoje prisustvo i uticaj - rekao je on u intervjuu za ruske medije.

To se potom manifestovalo i u drugim oblastima, kao što su Avganistan, Irak i Libija, dodao je ministar.

- Bila je Gruzija. Bila je Ukrajina, o kojoj smo takođe razgovarali. Nažalost, ovo je bio pokušaj unipolarnog sveta da se nekako drži istorijskih procesa. Ovo će se nastaviti još dugo. To je čitava epoha - primetio je.

Na dan 11. septembra 2001. godine, dva putnička aviona koje su oteli teroristi udarila su u Kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, potpuno ih uništivši. Drugi avion, kojim su pilotirali teroristi, udario je u Zapadno krilo Pentagona, a četvrti se srušio u blizini Pitsburga, u Pensilvaniji. Prema zvaničnim podacima, u Njujorku je umrlo 2.749 ljudi, u Vašingtonu 189 i u Pensilvaniji 44.

(Sputnjik)

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