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UŽAS U ŠKOLI U ZAGREBU Učenik izbo drugog učenika i spremačicu!

В.Н.

11. 09. 2026. u 09:12

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U JEDNOJ srednjoj školi u Zagrebu se u jutarnjim satima u petak dogodio težak incident u kojem je učenik oštrim predmetom napao i povredio drugog učenika i spremačicu. Na licu mesta nalaze se brojne ekipe policije i Hitne pomoći, a povređenima se ukazuje lekarska pomoć.

УЖАС У ШКОЛИ У ЗАГРЕБУ Ученик избо другог ученика и спремачицу!

Foto: Printskrin/Jutjub/Kanal MUP-a RH i policije

- Danas 11. septembra oko 8 sati, u Zagrebu, Konavonska ulica, u odgojno-obrazovnoj ustanovi jedan učenik oštrim predmetom povredio je drugog učenika i radnicu. Učenik koji je naneo povrede nalazi se pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje i uviđaj su u toku, a povređenima je pružena lekarska pomoć - saopštila je policija.

(24 Sata)

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