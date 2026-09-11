UŽAS U ŠKOLI U ZAGREBU Učenik izbo drugog učenika i spremačicu!
U JEDNOJ srednjoj školi u Zagrebu se u jutarnjim satima u petak dogodio težak incident u kojem je učenik oštrim predmetom napao i povredio drugog učenika i spremačicu. Na licu mesta nalaze se brojne ekipe policije i Hitne pomoći, a povređenima se ukazuje lekarska pomoć.
- Danas 11. septembra oko 8 sati, u Zagrebu, Konavonska ulica, u odgojno-obrazovnoj ustanovi jedan učenik oštrim predmetom povredio je drugog učenika i radnicu. Učenik koji je naneo povrede nalazi se pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje i uviđaj su u toku, a povređenima je pružena lekarska pomoć - saopštila je policija.
(24 Sata)
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