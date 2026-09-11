PUTIN STIGAO U TRODNEVNU POSETU INDIJI UOČI SAMITA BRIKS: Očekuje ga susret sa Modijem (VIDEO)

RUSKI predsednik Vladimir Putin stigao je u Indiju u trodnevnu radnu posetu uoči održavanja 18. samita BRIKS-a koji se održava od 11. do 13. septembra. Prvi Putinov bilateralni sastanak na marginama događaja biće sa domaćinom samita, premijerom Indije Narendrom Modijem.

Foto: Tanjug/Indian Foreign Ministry via AP/(HOGP)

Nakon završetka poslovnog foruma, šef ruske države planira uveče da se sastane sa predsednikom Južne Afrike Sirilom Ramafosom, egipatskim predsednikom Abdelom Fatahom el Sisijem i drugim liderima. Putinov pomoćnik Jurij Ušakov je takođe najavio da će ruski predsednik neformalno razgovarati sa kineskim kolegom Si Đinpingom na marginama skupa, ali da neće održati zaseban sastanak sa njim.

Glavni program počinje narednog dana, 12. septembra, kada će Modi lično pozdraviti goste u Izložbenom i kongresnom centru, a zatim će svi lideri učestvovati na samitu šefova država organizacije.

Glavni dogovori sa samita biće zabeleženi u završnom dokumentu – Deklaraciji iz Nju Delhija. Uveče će se potom održati tradicionalni svečani prijem, a nakon sastanka šefova država članica BRIKS-a, zakazan je sastanak ruskog predsednika i etiopskog premijera Abija Ahmeda.

Poslednjeg dana samita 13. septembra takođe planirana je proširena sednica u formatu BRIKS+ saradnje (Outreach Plus).

Avion je sleteo na vazduhoplovnu bazu Palam u blizini prestonice. Šefa države dočekao je indijski ministar spoljnih poslova Kirti Vardan Sing. Počasna garda je formirala kolonu na stepenicama.

Ruski lider će učestvovati na samitu BRIKS-a u Nju Delhiju od 11. do 13. septembra.

U petak će se sastati sa indijskim premijerom Narendrom Modijem.

Nakon razgovora, zajedno će prisustvovati međunarodnoj industrijskoj izložbi Inoprom Indija. Takođe tog dana, Putin će se, zajedno sa drugim liderima, obratiti Poslovnom forumu BRIKS-a.

Glavni program osamnaestog samita počeće u subotu, 12. septembra. Centralni događaj biće sastanak šefova država BRIKS-a. Očekuje se da će ključni sporazumi biti odraženi u zajedničkoj deklaraciji.

Prethodno je pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov objavio Putinov raspored tokom održavanja događaja.

(Sputnjik)