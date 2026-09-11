GOSPIĆ "RAĐA" NOVU STRANKU HRVATSKE: Veliko okupljanje u Zagrebu zbog opasnog otpada u Lici iznedrilo nova politička lica

DUGO se u Hrvatskoj nije čulo tako suvislo, snažno i jasno iskazivanje stavova kao od predstavnika građanskih udruženja iz Gospića na skorašnjem zagrebačkom skupu.

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Posebno su bila atraktivna izlaganja predstavnika inicijative "Gospić je naš dom", mnogo direktnija i konkretnija od istupa mnogih političara. Zato nije čudo što se sve više kalkuliše hoće li te građanske inicijative biti temelj za novu stranku, pogotovo zato što Hrvatska nema "zelenu" političku opciju, a građani su pokazali veliki interes upravo za te teme.

Mnogo je aktivista iz Gospića i Like koji bi imali snage da se upuste u politiku, od Vjekoslava Bušića, koji je bio i jedan od organizatora, i Katarine Mandarić takođe uključene u okupljanje ljudi koji žele da pokrenu rešenje zbog dramatičnog zagađenja Like. Inicijativa ne dobija novac iz inostranstva, već je lokalni pokret, a do sada su vešto i pametno izbegavali politizaciju i uticaj aktuelne politike. Mnogi iz opozicije, pre svega iz SDP-a i stranke Možemo su želeli da se "ukrcaju" u inicijativu, ali nisu uspeli.

Odbijaju uprkos Plenkoviću Gradonačelnik Bjelovara i predsednik liberala Dario Hrebak, koji je u koaliciji sa HDZ-om, odbio je da primi otpad iz Varaždina iako je premijer Andrej Plenković to podržao. Hrebaku se pridružio i šef Sabora Gordan Jandroković, rođeni Bjelovarac.

HDZ, kao najveća hrvatska stranka koja je do sada uvek pobeđivala u Lici, i to uverljivo, shvata koliko je afera sa otpadom nanela štetu i upravo se iz njenih redova širi priča da je realna mogućnost da će na sledeće izbore izaći lista okupljena oko građanske inicijative "Gospić je naš dom". Posebno se spominje Vjekoslav Bušić, advokat iz Zagreba, koji se pre tri godine odselio u Gospić.

- Nismo svi isti, ovde smo svi različiti, ali smo se okupili zato što nas povezuje nešto mnogo veće od naših razlika, a to je pravo na zdrav život, zdrav vazduh, čisto tlo i vodu - kaže Bušić, koji je i na skupu u Zagrebu izbegavao da direktno optuži vladu i vladajuću koaliciju.

Ankete već pokazuju da je oko 17 odsto građana Hrvatske neopredeljeno, dok pada rejting i najvećim strankama, kao što su HDZ i SDP.