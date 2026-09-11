RIM SE PLAŠI I POMENA PUTINA: Premijerka Italije Đorđa Meloni odbija ponuđenu saradnju iz stranke generala Vanačija

- BEZ nas desni centar neće dostići 42 odsto, što je prag za bonus većine, moramo se složiti oko nekih tačaka.

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Tako prvi put general Roberto Vanači, lider partije Nacionalna budućnost, govori uoči izbora 2027. godine vladajućoj koaliciji, naglašavajući da to nije propaganda, već matematika.

- Naši glasovi nisu paket koji se sakuplja uoči izbora, oni su poverenje miliona Italijana koji zahtevaju bezbednost, suverenitet, identitet, porodicu, posao i desnicu koja se konačno vraća. Savezi se ne grade formulama smišljenim u palatama, već na jasnim programima i lojalnosti biračima - ispisao je na "Fejsbuku" Vanači. - Ako desni centar želi da vlada, a ne da preda Italiju levici, moraće da se nosi sa Italijanima, sa onima koje je razočarao. I samim tim, sa nama.

Međutim, premijerka Đorđa Meloni odbija savez sa Vanačijem. Melonijeva i sledbenici njene partije smatraju da general sistematski teži da se pozicionira ekstremnije desno od Italijanske braće.

Generalova bivša stranka Liga, iz koje je izašao, odvajajući se od Matea Salvinija, izgubila je mnogo glasača i od tada njeni nekadašnji simpatizeri postaju veliki deo biračkog tela stranke Nacionalna budućnost. Desni centar sumnja kakav odnos Vanači ima sa Moskvom. Ministar pravde Karlo Nordio primećuje da "osoba koja dobro govori o Putinu ne može biti saveznik vlade, a kamoli uživati moje simpatije".