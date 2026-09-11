NETANJAHU UPOZORIO: Iran pokušava ponovo da se naoruža
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u četvrtak tokom posete kompleksu Zida plača u Starom gradu u Jerusalimu da Iran pokušava ponovo da se naoruža atomskim oružjem, prenose izraelski mediji.
“Američki predsednik Donald Tramp je večeras objavio da Iran pokušava da se ponovo naoruža nuklearnim oružjem”, kazao je Netanjahu u video-snimku koji je sinoć objavio njegov kabinet, dodajući da je to istina.
Netanjahu je kazao da Iran opet to pokušava, nakon što je Izrael uništio njihove neposredne kapacitete za proizvodnju nuklearnih bombi, preneo je Tajms of Izrael.
“Udaramo na iransku osovinu zadajući teške udarce ne samo u Pojasu Gaze, već i u Libanu. Uništili smo greben Bofor, a sada se bavimo grebenom Ali Taher”, kazao je Netanjahu, dodajući da će ”biti još toga".
(Tanjug)
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