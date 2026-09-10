OPASAN PLAN: Osumnjičeni za sabotaže u Nemačkoj spremao više od 100 novih napada
OSUMLjIČENI za sabotaže na elektroenergetskim postrojenjima u Nemačkoj planirao je više od 100 sličnih napada, uključujući napade na 40 lokacija u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, izjavio je pokrajinski ministar unutrašnjih poslova Herbert Roil.
Roil je to rekao pred skupštinskim odborom za unutrašnje poslove pokrajine, nakon što je osumnjičeni, identifikovan samo kao Danijel V., uhapšen u utorak u Severnoj Rajni-Vestfaliji zbog više pokušaja sabotaže širom Nemačke.
Prema rečima Roila, osumnjičeni je, prenosi Dojče vele (DW), samo u toj pokrajini planirao napade na 40 elektroenergetskih lokacija, sa ciljem izazivanja kratkih spojeva i kratkotrajnih prekida u snabdevanju električnom energijom.
Policija je, kako je naveo ministar, pronašla "beležnicu sa nekoliko rukom pisanih zapisa" u kojoj se nalazio spisak od više od 150 potencijalnih meta sabotaže.
Neke od njih nalazile su se i van granica Nemačke, u susednim zemljama. "Nismo samo uhapsili osumnjičenog počinioca, već smo potencijalno sprečili još mnogo napada", rekao je Roil.
On je istakao da istraga i dalje traje, ali da obim planiranih napada otvara pitanje da li je osumnjičeni imao pomagače ili "da su ga ipak angažovale strane sile".
Naglasio je da za sada nema dokaza koji bi ukazivali na to, ali da istraga napreduje ubrzano i da se i ta mogućnost razmatra.
Slučaj se dogodio ubrzo nakon navodnog neuspelog napada dronom na aerodrom Lajpcig/Hale, koji je nemačka vlada u Berlinu ocenila kao pokušaj hibridnog napada Rusije.
(Tanjug)
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