RUBIO ZAPRETIO IRANU: Udarite na američke brodove, gubite tankere

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio upozorio je Iran da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da napadaju iranske naftne tankere kao odgovor za pokušaje napada na američke ratne brodove.

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

- Iran nastavlja da pokušava da napadne američke ratne brodove i svaki put kada to urade ili pokušaju da urade, izgubiće tankere - rekao je Rubio novinarima tokom posete Kolumbiji, preneo je Rojters.

Američka centralna komanda (CENTCOM) saopštila je danas da su SAD uništile pet iranskih naftnih tankera kao odgovor na to što je Islamska Republika u prethodnim danima dva puta gađala ratni brod američke mornarice balističkim raketama.

CENTCOM je naveo u objavi na platformi Iks da je uništeno pet naftnih tankera iz takozvane iranske "flote u senci".

Ističe se da je ciljani brod američke mornarice "uspešno izbegao pokušaje iranskih napada i nastavio patroliranje regionalnim vodama".

- Nijedan pripadnik američkog osoblja nije povređen - navodi CENTCOM.

(Tanjug)

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