Svet

"NAJTEŽE MI JE..." Lavrov otkrio koji deo posla mu teško pada

В. Н.

08. 09. 2026. u 08:49

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MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da uživa u svom poslu i da ga stalno letenje ne umara, jer ima priliku da čita dobru knjigu dok putuje.

НАЈТЕЖЕ МИ ЈЕ... Лавров открио који део посла му тешко пада

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

- Kako može da bude zamorno? Sedite tamo i čitate knjigu, a u avionu ste ili vozu. Kada ste u Moskvi, radite, retko imate priliku da čitate. Ja stalno čitam vesti. Ovde morate da nađete vremena da nešto pročitate i zapamtite, i da nešto zapišete. Ali u avionu imate pripremljene papire za posetu zemlji u koju letite. Listate ih, a onda vam je pri ruci dobra knjiga i uživate u čitanju - rekao je Lavrov u intervjuu za onlajn projekat "Sama Menjšova", prenosi TASS.

Ipak, kako je dodao, najteži deo njegovog posla kao ministra jeste da vidi neobrađenu gomilu dokumenata na svom stolu.

- Najteže mi je... Ja sam lenja osoba. Zato, kada vidim ogromnu gomilu dokumenata na svom stolu, želim da ih što pre pregledam - zaklučio je Lavrov.

(Tanjug)

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