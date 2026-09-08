"NAJTEŽE MI JE..." Lavrov otkrio koji deo posla mu teško pada

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da uživa u svom poslu i da ga stalno letenje ne umara, jer ima priliku da čita dobru knjigu dok putuje.

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- Kako može da bude zamorno? Sedite tamo i čitate knjigu, a u avionu ste ili vozu. Kada ste u Moskvi, radite, retko imate priliku da čitate. Ja stalno čitam vesti. Ovde morate da nađete vremena da nešto pročitate i zapamtite, i da nešto zapišete. Ali u avionu imate pripremljene papire za posetu zemlji u koju letite. Listate ih, a onda vam je pri ruci dobra knjiga i uživate u čitanju - rekao je Lavrov u intervjuu za onlajn projekat "Sama Menjšova", prenosi TASS.

Ipak, kako je dodao, najteži deo njegovog posla kao ministra jeste da vidi neobrađenu gomilu dokumenata na svom stolu.

- Najteže mi je... Ja sam lenja osoba. Zato, kada vidim ogromnu gomilu dokumenata na svom stolu, želim da ih što pre pregledam - zaklučio je Lavrov.

(Tanjug)