ANAK KRAKATAU OD JUTROS ERUPTIRAO TRI PUTA: Aerodrom u DŽakarti ponovo otvoren, tri ostaju zatvorena

INDONEZIJA je danas otvorila svoj glavni aerodrom u Džakarti i još četiri druga, koji su bili zatvoreni zbog pepela iz erupcije vulkana Anak Krakatau, saopštio je ministar saobraćaja te zemlje Dudi Purvagandi.

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Pepeo sa vulkana Anak Krakatau, koji se nalazi na pola puta između ostrva Java i Sumatra, prekrio je glavni grad Džakartu i neka okolna područja još nakon prve erupcije, koja se dogodila pre četiri dana, prenosi Rojters.

Purvagandi je u saopštenju rekao da je glavni aerodrom u Džakarti, Sukarno-Hata ponovo danas otvoren, nakon što je vetar oduvao pepeo.

On je dodao da će biti proverena ispravnost 178 aviona koji su bili prizemljeni tamo tokom zatvaranja, pre nego što im bude data dozvola za poletanje.

- Možda će biti potrebno malo dodatnog vremena da se avioni pripreme - rekao je Purvagandi.

Četiri druga aerodroma, uključujući manji u Džakarti i drugi u susednom gradu Bandungu, takođe su od danas ponovo otvoreni.

Zbog erupcije vulkana, koja je počela u petak uveče, bilo je zatvoreno osam aerodroma u Indoneziji iz bezbednosnih razloga, na kojima je bilo otkazano 2.961 leta sa oko 340.000 putnika.

Anak Krakatau je od jutros ponovo eruptirao tri puta, saopštila je agencija za praćenje vulkana, a iako su erupcije bile manje od prethodnih i dalje postoji opasnost da ponovo tokom dana budu obustavljeni letovi, u zavisnosti od visine pepela i pravca vetra.