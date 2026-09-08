"SVE ĆE SE DESITI BRZO": Tramp predviđa nagli pad cena nafte
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će cene nafte naglo pasti kad SAD pobede u ratu protiv Irana.
- Cene nafte će naglo pasti, kao što pada i sve ostalo, ali više, kada pobedimo u ratu protiv Irana. Biće tri dolara po galonu, ali na kraju ispod dva dolara po galonu. Sve će se desiti brzo, a Iran nikada neće imati nuklearno oružje - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social.
Poređenja radi, dizel gorivo u SAD danas košta prosečno 4,15 dolara po galonu, dok je najskuplje u Kaliforniji gde je 5,86 dolara.
Jedan galon je 3,79 litara.
(Tanjug)
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