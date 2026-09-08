Svet

NA DVA LOKALA U CENTRU ATINE BAČENE BOMBE: Niko nije povređen

Танјуг

08. 09. 2026. u 08:12

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NA DVA lokala u centru Atine danas su bačene ručne bombe, saopštila je grčka policija i dodala da tom prilikom niko nije povređen.

НА ДВА ЛОКАЛА У ЦЕНТРУ АТИНЕ БАЧЕНЕ БОМБЕ: Нико није повређен

Profimedia

Prvi napad dogodio se u 4.25 po lokalnom vremenu, kada je ručna bomba bačena na prodavnicu zdrave hrane u Aharnonu, a kako se navodi u tom trenutku u radnji je bio čuvar sirijskog porekla, prenosi Proto tema.

Drugi napad dogodio se zu 4.55 u reonu Agios Pantejlamonas kada je nepoznati počinilac bacio eksplozivnu napravu na nargila kafić u vlasništvu Sirijca.

Na licu mesta nalazi se policija.

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