NA DVA LOKALA U CENTRU ATINE BAČENE BOMBE: Niko nije povređen
NA DVA lokala u centru Atine danas su bačene ručne bombe, saopštila je grčka policija i dodala da tom prilikom niko nije povređen.
Prvi napad dogodio se u 4.25 po lokalnom vremenu, kada je ručna bomba bačena na prodavnicu zdrave hrane u Aharnonu, a kako se navodi u tom trenutku u radnji je bio čuvar sirijskog porekla, prenosi Proto tema.
Drugi napad dogodio se zu 4.55 u reonu Agios Pantejlamonas kada je nepoznati počinilac bacio eksplozivnu napravu na nargila kafić u vlasništvu Sirijca.
Na licu mesta nalazi se policija.
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