Svet

POLJSKA PODIGLA AVIONE: Izdata i uzbuna

Танјуг

08. 09. 2026. u 08:09

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POLjSKO ratno vazduhoplovstvo sprovodi preventivne operacije u vezi sa ruskim raketnim napadima na Ukrajinu, saopštila je poljska vojska ovog jutra.

ПОЉСКА ПОДИГЛА АВИОНЕ: Издата и узбуна

Profimedija

Aerodrom Lublin je privremeno obustavio letove zbog vojnih operacija, saopštila je Poljska agencija za usluge vazdušne navigacije.

Zbog aktivnosti ruskih aviona koji izvode napade na ukrajinsku teritoriju, poljski vojni avioni nastavljaju da deluju u poljskom vazdušnom prostoru, prenosi agencija PAP.

Kako se navodi, Operativna komanda poljskih oružanih snaga objavila je raspoređivanje neophodnih snaga i resursa i pripravnost zemaljskih sistema protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja tokom noći od ponedeljka do utorka.

Akcije su preventivne prirode i usmerene su na obezbeđivanje i zaštitu vazdušnog prostora, posebno u područjima koja se nalaze pored ugroženih područja, dodaje se.

Za stanovnike Lublinskog i Potkorpskog vojvodstva jutros je izdato upozorenje, ali je ono u međuvremenu otkazano.

Kako je saopštio gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, ruske snage tokom noći napale su ukrajinsku prestonicu i tom prilikom poginule su dve osobe, a ranjeno je sedam.

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