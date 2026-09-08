Svet

NOVA ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU: Huti napali Saudijsku Arabiju, 73 povređenih

Танјуг

08. 09. 2026. u 07:21

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NAJMANjE 73 osobe povređene su u napadima na Saudijsku Arabiju koje je izvela militantna grupa Huti iz Jemena, koju podržava Iran, saopštila je danas koalicija koju podržava Saudijska Arabija u Jemenu.

НОВА ЕСКАЛАЦИЈА НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: Хути напали Саудијску Арабију, 73 повређених

Profimedia

Portparol koalicije koju podržava Saudijska Arabija u Jemenu, pukovnik Turki al-Malki je kazao da je najnovija eskalacija opasna, jer su Huti napali civilne i ekonomske subjekte u najvećem svetskom izvozniku nafte, prenosi Rojters. 

- Koalicija će preduzeti sve neophodne operativne mere da odvrati ovu terorističku miliciju i da se odlučno suoči sa njenim neprijateljskim pristupom - rekao je Al Malki u saopštenju koje je objavio na platformi X.

On je kazao da su Huti pokrenuli napade na mete u gradovima Aba, Hamis Mušait, Džazan i Nadžran.

Huti, koji kontrolišu najnaseljenije delove Jemena i veći deo severa zemlje, pokrenuli su napade prema Saudijskoj Arabiji od kada su u julu proglasili pomorsku blokadu Rijada, sa udarima koji su bili usmereni na njihove brodove u Crvenom moru, prenosi Rojters.

List Fajnenšel tajms je juče preneo da su naftna postrojenja saudijske kompanije Aramko u Džazanu pogođena u napadima Huta, i da se šteta procenjuje.

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