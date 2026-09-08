NOVAC NE STIŽE SVIMA U ISTU BANKU! Detaljan vodič: Ovako proverite gde vam tačno leže 6.000 dinara od države

Isplata jednokratne pomoći države od 6.000 dinara počinje 22. septembra, ali novac neće svim građanima biti uplaćen na isti način niti u istoj banci. Ključno je da li je građanin podneo prijavu preko Uprave za trezor ili naknadu dobija kao nosilac prava iz Akcionarskog fonda.

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Građanima koji su se prijavili za pomoć novac će biti uplaćen na namenski račun u Banci Poštanska štedionica. Oni koji naknadu dobijaju preko Akcionarskog fonda novac očekuju u banci u kojoj im je otvoren račun za besplatne akcije. Naziv te banke mogu da vide prilikom provere statusa na portalu Uprave za trezor.

Građanima koji nisu nosioci prava iz Akcionarskog fonda i koji su podneli elektronsku prijavu 6.000 dinara biće uplaćeno na namenski račun u Banci Poštanska štedionica. To znači da građani nisu morali unapred da otvaraju poseban račun niti da prilikom prijavljivanja biraju banku.

Nakon što uplata bude izvršena, novac će moći da podignu u Banci Poštanska štedionica. Za identifikaciju je potrebno poneti važeću ličnu kartu.

Građani ne treba da odlaze u banku pre nego što provere da li je novac uplaćen, kako se ne bi stvarale nepotrebne gužve.

Ako novac dobijate iz Akcionarskog fonda, proverite koja banka je navedena

Druga pravila važe za građane koji su nosioci prava na isplatu iz Akcionarskog fonda.

Oni se nisu prijavljivali za pomoć od 6.000 dinara, jer novac dobijaju automatski. Isplata im neće nužno stići u Banku Poštanska štedionica, već na račun u banci koji je ranije otvoren za isplatu novca od besplatnih akcija. Prilikom provere statusa na portalu Uprave za trezor sistem prikazuje naziv banke u kojoj građanin ima taj račun.

Upravo u toj banci građanin treba da proveri uplatu i raspoloživost novca. Ako ne zna broj računa ili dugo nije koristio račun za besplatne akcije, potrebno je da se obrati banci čiji naziv vidi prilikom provere statusa.

Dve grupe građana, dva načina isplate

Na zvaničnom portalu Uprave za trezor navedeno je da penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći ne podnose prijavu, već će im novac automatski biti isplaćen u Banci Poštanska štedionica.

Građani treba da odu isključivo na zvaničnu adresu portala Uprave za trezor, idp.trezor.gov.rs, i izaberu proveru statusa u Akcionarskom fondu.

Nakon unošenja traženih podataka sistem pokazuje:

Da li je građanin nosilac prava iz Akcionarskog fonda

Da li treba da podnese prijavu za 6.000 dinara

U kojoj banci se nalazi račun za isplatu novca od besplatnih akcija, ako građanin ima to pravo

Ako sistem pokaže da građanin jeste nosilac prava, prijava nije potrebna. Ako pokaže da nije, potrebno je podneti elektronsku prijavu do isteka roka.

Isplata počinje 22. septembra, a najavljeno je da će biti završena do 25. septembra. To znači da novac neće svim građanima leći istog dana, već će isplata biti sprovođena tokom tog perioda.

Ako uplata nije vidljiva odmah 22. septembra, to ne znači da je prijava odbijena. Potrebno je sačekati završetak najavljenog perioda isplate.

Šta je potrebno za podizanje novca

Građani koji novac podižu u gotovini treba da ponesu važeću ličnu kartu.

Oni koji su se elektronski prijavili odlaze u Banku Poštanska štedionica, dok nosioci prava iz Akcionarskog fonda odlaze u banku koju im je sistem prikazao prilikom provere statusa.

Ako građanin već ima karticu ili drugi način raspolaganja računom na koji je pomoć uplaćena, novac može koristiti u skladu sa pravilima svoje banke.

Pazite na lažne stranice

Podaci se unose isključivo na zvaničnom portalu idp.trezor.gov.rs. Građani ne treba da ostavljaju JMBG, broj lične karte ili druge podatke na stranicama koje izgledom podsećaju na portal Uprave za trezor.

(Blic)