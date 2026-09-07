BUS SAMO ZA MIGRANTE: U Italiji bura oko besplatnog prevoza za đake

EMILIJA Romanja oduzima pravo na besplatne autobuske karte đacima iz siromašnih porodica i uvodi im plaćanje 15 evra mesečno, dok njihove povlastice idu tražiocima azila, objavila je Ana Čisint poslanica Lige u Evropskom parlamentu.

Foto: Strela Obrenovac

Administracija Demokratske partije u Bolonji tako nagrađuje migrante, tražioce azila, iako je za njih namenjena suma od dodatnih 40.000 evra. Do sada je usluga bila besplatna za sve učenike osnovnih i srednjih škola ako su primanja njihovih porodica bila ispod naznačene sume, ušteda po detetu je tako iznosila od 300 do 600 evra.

Gde ide taj novac koji moraju da plate siromašni roditelji Bolonje i regiona treba da odgovori gradonačelnik Mateo Lepore. Zbog takvog asimetričnog tretmana stranaca i italijanskih učenika, član stranke Lige u Gradskom veću odmah je pozvao gradonačelnika Leporea da uzme sredstva koja se dodeljuju za besplatne autobuse za tražioce azila i da ih koristi za obezbeđivanje besplatnih autobusa đacima.