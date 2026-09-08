STIGLA STRUJA U ZAPOROŽJE: Nuklearka ponovo na spoljnom napajanju
SPOLjNO napajanje nuklearne elektrane Zaporožje putem dalekovoda "Ferospolavnaja-1" obnovljeno je, a nuklearka radi normalno, saopštio je generalni direktor državne korporacije Rosatom, Aleksej Lihačov.
- Elektrana, koja se od 20. avgusta napajala isključivo putem sopstvenih dizel-generatora, prešla je na spoljno napajanje i radi normalno - istakao je on, prenela je agencija RIA Novosti.
Lihačov je istovremeno zahvalio svim službama koje su omogućile uspostavljanje privremenog prekida vatre i izvođenje popravki, ističući Ministarstvo odbrane, Rusku gardu i Ministarstvo spoljnih poslova.
On je takođe pohvalio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) zbog njenih napora u posredovanju povodom ove situacije.
Lokalno primirje, koje je postigla IAEA, stupilo je na snagu 5. septembra kako bi se omogućile popravke za obnavljanje spoljnog napajanja nuklearne elektrane Zaporožje.
Nuklearna elektrana pod ruskom kontrolom, koja se nalazi u Ukrajini, bila je bez spoljnog napajanja od 20. avgusta i oslanjala se na hitne dizel generatore za hlađenje svojih vitalnih bezbednosnih sistema.
Preporučujemo
FARAŽ ZAHTEVA OŠTRIJE MERE: Pozvao na zabranu nošenja maski za lice u javnosti
08. 09. 2026. u 09:24
NOVI KORUPCIJSK SKANDAL U UKRAJINI: Glavni državni tužilac dao ostavku
08. 09. 2026. u 09:17
"NAJTEŽE MI JE..." Lavrov otkrio koji deo posla mu teško pada
08. 09. 2026. u 08:49
"SVE ĆE SE DESITI BRZO": Tramp predviđa nagli pad cena nafte
08. 09. 2026. u 08:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)