Svet

STIGLA STRUJA U ZAPOROŽJE: Nuklearka ponovo na spoljnom napajanju

Танјуг

08. 09. 2026. u 07:12

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SPOLjNO napajanje nuklearne elektrane Zaporožje putem dalekovoda "Ferospolavnaja-1" obnovljeno je, a nuklearka radi normalno, saopštio je generalni direktor državne korporacije Rosatom, Aleksej Lihačov.

СТИГЛА СТРУЈА У ЗАПОРОЖЈЕ: Нуклеарка поново на спољном напајању

Dmytro Smolienko / Sipa Press / Profimedia

- Elektrana, koja se od 20. avgusta napajala isključivo putem sopstvenih dizel-generatora, prešla je na spoljno napajanje i radi normalno - istakao je on, prenela je agencija RIA Novosti.

Lihačov je istovremeno zahvalio svim službama koje su omogućile uspostavljanje privremenog prekida vatre i izvođenje popravki, ističući Ministarstvo odbrane, Rusku gardu i Ministarstvo spoljnih poslova.

On je takođe pohvalio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) zbog njenih napora u posredovanju povodom ove situacije.

Lokalno primirje, koje je postigla IAEA, stupilo je na snagu 5. septembra kako bi se omogućile popravke za obnavljanje spoljnog napajanja nuklearne elektrane Zaporožje.

Nuklearna elektrana pod ruskom kontrolom, koja se nalazi u Ukrajini, bila je bez spoljnog napajanja od 20. avgusta i oslanjala se na hitne dizel generatore za hlađenje svojih vitalnih bezbednosnih sistema.

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