NA OVOJ PLAŽI PESAK NIJE BEO NI ZLATAN, VEĆ ZELEN: Na svetu postoji samo nekoliko ovakvih mesta

BELE, zlatne i crne plaže mogu se videti na različitim krajevima sveta, ali na Havajima postoji obala koja izgleda potpuno drugačije. Pesak na plaži Papakolea ima neobičnu zelenu nijansu, a za njenu boju nije zaslužan nikakav turistički trik, već mineral koji je na ovo mesto stigao zahvaljujući vulkanskoj aktivnosti.

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Papakolea se nalazi na Velikom ostrvu Havaja, nedaleko od njegove najjužnije tačke, u zalivu Mahana.

Već sam položaj plaže dovoljno je neobičan. Smeštena je unutar ostataka vulkanskog kupastog uzvišenja Pu'u Mahana, koje su more, vetar i vreme postepeno oblikovali.

Ali ono zbog čega turisti prelaze dug put do ovog mesta nalazi im se bukvalno pod nogama.

Pesak je zelen.

Tajna zelene boje krije se u vulkanu

Neobična boja potiče od olivina, zelenog minerala koji se nalazi u vulkanskim stenama.

Američki geološki zavod objašnjava da talasi postepeno razgrađuju vulkanski materijal bogat olivinom. Pošto su zrna olivina gušća i teža od mnogih drugih komponenti peska, talasi lakše odnose sitniji i lakši materijal, dok se zeleni kristali zadržavaju i koncentrišu na obali.

Upravo taj prirodni proces stvorio je prepoznatljivu boju Papakolee.

Nijansa nije uvek jarko smaragdna kao što ponekad deluje na fotografijama. U zavisnosti od svetlosti i vlažnosti, pesak može izgledati maslinasto zeleno, žućkasto ili čak dobiti bronzane tonove.

Kada ga obasja sunce, sitni kristali olivina mogu da zablistaju, pa čitava obala dobija još neobičniji izgled.

Plaža nastala u ostacima vulkanskog kupa

Papakolea nije samo plaža neobične boje već i zanimljiva geološka lokacija.

Nalazi se u zalivu koji je more useklo u ostatke Pu'u Mahane. Geološka istraživanja pokazuju da stene ovog područja sadrže značajnu količinu kristala olivina.

Vremenom je okean erodirao vulkanski materijal, a talasi su nastavili da razdvajaju njegove komponente.

Rezultat je mala plaža okružena stenovitim obroncima, sa zelenkastom obalom i plavim Pacifikom ispred nje.

Upravo kontrast zelenog peska, tamnih vulkanskih stena i okeana čini Papakoleu jednim od najneobičnijih prizora na Havajima.

Zelene plaže su prava retkost

Plaže u različitim bojama nastaju u zavisnosti od geološkog sastava područja.

Na Havajima se, pored klasičnih svetlih plaža, mogu videti i obale sa crnim i zelenim peskom. Vulkanske komponente upravo su zaslužne za neke od najupečatljivijih boja.

Ipak, plaže na kojima je koncentracija olivina dovoljno velika da cela obala dobije zelenu nijansu veoma su retke.

Američki National Park Service Papakoleu navodi kao jednu od samo četiri zelene peščane plaže na svetu.

Ipak, oko tačnog broja ovakvih plaža postoje različiti podaci, pa je najpreciznije reći da na svetu postoji samo nekoliko poznatih mesta sa ovako izraženim zelenim peskom.

Do nje se ne stiže pravo iz automobila

Oni koji žele da vide Papakoleu moraju da se pripreme za nešto drugačiji odlazak na plažu.

Ona je udaljena od uobičajenih turističkih zona, a do same obale potrebno je pešačiti preko izloženog i suvog terena.

Univerzitet Havaja u Hilu upozorava posetioce da na ovom području nema turističkih sadržaja i savetuje da ponesu dovoljno vode, zaštitu od sunca i odgovarajuću obuću.

Na kraju puta potrebno je spustiti se do same plaže, koja se nalazi ispod oboda vulkanskog terena.

Zato poseta Papakolei nije klasičan dan na plaži sa ležaljkama, restoranima i prodavnicama u blizini.

Upravo njena izdvojenost predstavlja deo doživljaja.

Pesak koji priča priču o nastanku Havaja

Olivin nije neobičan samo zbog boje.

Reč je o mineralu koji je čest u havajskim vulkanskim stenama, a njegovi kristali predstavljaju vidljiv trag procesa koji su oblikovali ova ostrva.

Na Papakolei se ta geološka priča može videti bez mikroskopa i laboratorije.

Ona se nalazi u svakom zrnu zelenog peska.

Talasi nastavljaju da udaraju u ostatke vulkanskog kupa, oslobađaju nove čestice i istovremeno odnose deo materijala nazad u okean.

Zbog toga ova plaža nije samo atraktivna turistička lokacija već i mesto na kojem se neprestano mogu posmatrati posledice delovanja vulkana, erozije i mora.

Nije smaragdna kao na obrađenim fotografijama

Fotografije Papakolee koje kruže internetom ponekad prikazuju gotovo nestvarno zelenu obalu.

U prirodi je boja nešto suptilnija.

Pesak je najčešće maslinast, a njegov izgled menja se u zavisnosti od sunca, oblaka i količine vlage.

To, međutim, ne čini prizor manje neobičnim.

Naprotiv, kada se zeleni kristali pomešaju sa tamnijim vulkanskim materijalom, a iznad njih pojavi plavi Pacifik, lako je razumeti zašto je ova mala i teško dostupna plaža postala jedna od prirodnih znamenitosti Velikog ostrva.

Na mestu na kojem bi većina putnika očekivala beli ili crni vulkanski pesak, priroda je napravila nešto sasvim drugo.

Plažu u boji minerala iz vulkana.

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