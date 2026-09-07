BUKTI U GRČKOJ: Veliki šumski požar na Eviji gasi preko 90 vatrogasaca, avioni i helikopteri
POŽAR koji je danas izbio u šumskom području u Makrikapi, na grčkom ostrvu Evija, kontinuirano eskalira, zbog čega su mobilisana 92 vatrogasca.
U gašenju takođe učestvuju timovi gorske službe kao i 32 vozila, a angažovano je i 10 aviona i četiri helikoptera.
Dim od požara je vidljiv u Atici, navodi Katimerini.
Lokalne službe takođe pomažu vatrogascima cisternama za vodu, dok je Generalštab nacionalne odbrane mobilisan da obezbedi mehanizaciju za projekat.
Aktiviran je i servis 112 za to područje, radi slanja hitnih upozorenja lokalnim stanovnicima, a zatim i da bi se evakuisali oni u širem području Trijade u pravcu Psahne.
Požar je izbio na dan kada na ostrvu Eviji važi veoma visok nivo rizika od požara, u vidu kategorije 4.
Istovremeno, na ostrvu je angažovan tim za istragu podmetanja požara kako bi ispitao okolnosti pod kojima je vatra izbila.
Tanjug
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