BUKTI U GRČKOJ: Veliki šumski požar na Eviji gasi preko 90 vatrogasaca, avioni i helikopteri

POŽAR koji je danas izbio u šumskom području u Makrikapi, na grčkom ostrvu Evija, kontinuirano eskalira, zbog čega su mobilisana 92 vatrogasca.

Foto: Tanjug/AP Photo/Michael Varaklas

U gašenju takođe učestvuju timovi gorske službe kao i 32 vozila, a angažovano je i 10 aviona i četiri helikoptera.

Dim od požara je vidljiv u Atici, navodi Katimerini.

Lokalne službe takođe pomažu vatrogascima cisternama za vodu, dok je Generalštab nacionalne odbrane mobilisan da obezbedi mehanizaciju za projekat.

Aktiviran je i servis 112 za to područje, radi slanja hitnih upozorenja lokalnim stanovnicima, a zatim i da bi se evakuisali oni u širem području Trijade u pravcu Psahne.

Foto: AI/Gemini

Požar je izbio na dan kada na ostrvu Eviji važi veoma visok nivo rizika od požara, u vidu kategorije 4.

Istovremeno, na ostrvu je angažovan tim za istragu podmetanja požara kako bi ispitao okolnosti pod kojima je vatra izbila.

Tanjug

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