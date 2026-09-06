"J*BEM TI MAJKU KOMUNISTIČKU, ZGAZI IH SVE REDOM" Incident na protestu u Zagrebu
NA JUČERAŠNjEM protestu u Zagrebu zabeležen je incident u kojem je županijski većnik Zadara Mate Lukić vređao i terao druge demonstrante koji su bili ispred grupe sa kojom je šetao.
Lukić je bio ispred grupe mlađih muškaraca u crnim majicama koji su nosili transparent na kojem je pisalo „Ovaj bataljon čuva Liku“.
Na snimku se takođe vidi kako govori ženi da se skloni i gura je rukom.
Na drugom snimku, Lukić kaže: „J*bem ti majku komunističku, zgazi ih sve redom.“
(Indeks)
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