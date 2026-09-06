KOME NIJE BILO JASNO Vitkof: Bez dijaloga sa Rusijom male su šanse za mirno rešenje rata u Ukrajini

SJEDINjENE Američke Države se zalažu za mirno rešenje rata između Ukrajine i Rusije, ali bez dijaloga sa Rusijom šanse za mirno rešenje su veoma male, izjavio je danas specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof.

foto: Will Oliver / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Vitkof je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu, rekao da se traži diplomatsko rešenje da bi se okončao sukob Rusije i Ukrajine, prenosi Unian.

-Tražimo diplomatsko rešenje za ovaj sukob, a ne vojnu nagodbu. A to je ono što je predsednik Tramp uvek tražio, rekao je Vitkof, odgovarajući na pitanje da li je ruski predsednik Vladimir Putin spreman za trilateralni samit sa Zelenskim i američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Vitkof je rekao da je sa takvim ciljem stigao u Kijev, zajedno sa američkim izaslanikom Džaredom Kušnerom.

On je dodao da je Tramp, zahvaljujući ovakvom pristupu, pomogao da se okonča najmanje devet sukoba širom sveta, i da je moguće da će se tako okončati još više njih.

-Mislim da smo postigli značajan napredak u Moskvi. Čuli smo nove ideje. Čuli ste predsednika Zelenskog kako govori o trilateralnom sastanku i nadamo se da ćemo uskoro imati saopštenje. Bilo je mnogo drugih važnih i ubedljivih ideja o kojima smo razgovarali u Moskvi i koje su predstavljene ovde u Kijevu. Verujemo da je saradnja ključna, kazao je Vitkof.

Prema njegovim rečima, zato su se danas pregovorima u Kijevu pridružili savetnici za nacionalnu bezbednost iz Velike Britanije, Francuske i Nemačke.

-Doveli smo članove tima koji su potpuno posvećeni pronalaženju rešenja. Obema stranama će biti potreban kompromis i smanjenje tenzija među njima. I verujemo da imamo sve potrebne sastojke da to postignemo. Kao što je Džared rekao, rešavanje ovih problema nije lako. Jer da je lako, svi bi to radili. Veoma je, veoma teško. Ali mi smo posvećeni, brinemo i nadamo se da će sve ovo dovesti do uspešnog, mirnog, diplomatskog rešenja, naglasio je Vitkof.

Vitkof je kazao da je do sada posetio Moskvu osam puta, kako bi se sastao sa Putinom i njegovim timom, i da je najmanje tri takve posete imao zajedno sa Džaredom Kušnerom.

-Predsednik Putin i njegov tim su se uvek prema nama odnosili sa poštovanjem. Odnosi su ključni u rešavanju ovakvih sukoba. A ako nemate odnose sa obema stranama, onda imate lošu komunikaciju i verovatno vrlo male šanse za postizanje mirnog rešenja, naglasio je Vitkof.

Dodao je da je juče američka delegacija prvo došla kod Putina.

-Morali smo da čujemo njegov stav. Imali smo konkretan razgovor sa njim, o čemu smo obavestili predsednika Zelenskog i njegov tim. Obe strane moraju postići dogovor, rekao je Vitkof.

Prema njegovim rečima, njegov zajednički zadatak sa Kušnerom je da zbliži Ukrajinu i Rusiju, smanji broj spornih pitanja između zemalja i da otvori kanale komunikacije.

Vitkof je izrazio nadu da je ovaj proces konstruktivno počeo u poslednjih 48 sati.

-Uvereni smo da će ovde biti postignut dobar dogovor, zaključio je Vitkof.

Kušner je na pitanje, da li se mir u Ukrajini može postići pre zime, odgovorio da je prerano govoriti o tome kada će mir doći dok se ne dogovore uslovi mirovnog sporazuma i ne potpiše sam dokument.

-Odgovor je - nikad ne znate šta će se desiti sa bilo kojim sporazumom, zar ne? Neće se desiti dok se sporazum ne postigne. Može se desiti brzo, ili se može desiti sporo, ali se neće desiti osim ako nemate ove sastanke i ove diskusije, istakao je Kušner.

Vitkof i Kušner su u subotu posetili Moskvu, gde su sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kremlju razgovarali više od tri sata.

Predsednici Ukrajine i Rusije su se saglasili u subotu, na početku posete Vitkofa i Kušnera, da do sutra obustave napade na glavne gradove, Mosvu i Kijev.

Tanjug

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