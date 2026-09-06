OBJAVLjENI su detalji novog „mirovnog plana“ za Ukrajinu, koji su Trampovi predstavnici doneli na razgovore u Moskvi i Kijevu.

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Plan predviđa potpuni prekid vatre, teritorijalne ustupke za Ukrajinu, povlačenje ukrajinskih oružanih snaga iz Donbasa i dela Zaporoške oblasti sa mogućim raspoređivanjem kontingenta UN tamo, referendum i izbore, i ustavne amandmane, prema pisanju kijevskih medija.

Od Kijeva se traži da se odrekne nasilnog vraćanja teritorija koje će doći pod rusku kontrolu, učvrsti status nesvrstane Ukrajine i odrekne se pristupanja NATO-u i drugim vojnim savezima.

Ograničenja veličine ukrajinskih oružanih snaga, sporazumi o jezičkim pitanjima i potpisivanje punopravnog mirovnog sporazuma od strane nove ukrajinske vlade, nakon čega sledi ratifikacija kroz posebnu proceduru u UN.

Međutim, ne postoji zvanični tekst takvog dokumenta, a nijedna od strana u pregovorima nije potvrdila njegov sadržaj.

Kraj nije blizu?

Ukrajinski pregovarači ne očekuju da će se rat završiti pre zime piše Fajnenšel Tajms.

Prema publikaciji, Kijev smatra da je kraj rata pre zime malo verovatan. Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, Vitkof i Kušner su doneli malo novih ideja — uglavnom ažurirane verzije predloga koji su već razmatrani i objavljeni.

Glavno sporno pitanje ostaje kontrola nad Donbasom i moguće povlačenje jedinica ukrajinskih oružanih snaga.

(RVvoenkor)