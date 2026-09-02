ZELENSKI MESECIMA MOLI ZA "PATRIOTE", ALI GA NIKO NE ČUJE: Ameri za noć potrošili više od 10 odsto svog arsenala udarajući na Iran

U NOĆI 30. avgusta, američka vojska je ispalila preko 80 raketa zemlja-vazduh iz sistema MIM-104 "patriot" na dolazeće iranske balističke rakete u Jordanu, koristeći dve baterije raspoređene iz Ansbaha, u Nemačkoj.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Za svaku iransku raketu, piše "Militari voč" Amerikanci su lansirali četiri "patriot" rakete, a svaki presretač "patriot" košta procenjeno četiri do pet puta više od iranskih balističkih raketa korišćenih u napadu.

Iran je pokrenuo napad na američke baze kao odgovor na američki napad na iranske pomorske objekte.

Prijavljeni troškovi više od 80 presretača "patriot" u jednom angažmanu, prema nekim procenama, predstavljaju više od deset procenata celokupnog američkog arsenala, u vreme kada su američke rakete vrlo tražene širom zapadnog sveta, prvenstveno zbog masovne upotrebe protiv Irana, ali i zbog masovnih donacija Ukrajini koja ne prestaje da traži još.

Foto: us army staff sgt. ian vega cerezo

Iako su izvori iz američke vlade tvrdili da nije bilo štete na objektima od iranskih udara, snimci sa zemlje i satelitski snimci su potvrdili štetu, što pogoršava dugogodišnju zabrinutost u vezi sa ograničenom efikasnošću sistema "patriot", navodi specijalizovani magazin.

Iranski udari su opisani kao deo iranske strategije iscrpljivanja presretača i to uz pomoć velikih zaliha raketa prve generacije, kao što je "šahab 3", koje su nabavljene 1990-ih.

Iranu, objašnjava urednički kolegijum "Militari voča", nije nužno potrebno da svaka balistička raketa dostigne svoj cilj, ako rakete primoravaju američke baterije da lansiraju više presretača kao odgovor.

Ako se nekoliko presretača ispali protiv pojedinačnih dolazećih raketa, broj potrošenog odbrambenog oružja može brzo premašiti broj ofanzivnog oružja koje zapravo probija odbranu.

SAD su pokrenule napade na Iran u februaru, sa već ozbiljno iscrpljenim arsenalom presretača za sisteme "patriot", a zalihe su u julu 2026. godine potvrđene da su pale na samo 25 procenata količine koju je Pentagon smatrao neophodnom.

Više zapadnih izvora je 5. marta 2026. godine potvrdilo da je vojska Sjedinjenih Država potrošila preko 800 presretača iz sistema "patriot" tokom samo pet dana sukoba sa iranskim snagama. Nestašice su bile takve da su Sjedinjene Države u martu bile primorane da zatraže zalihe presretača od Poljske radi nadoknade nakon ekstremnog iscrpljivanja arsenala vojske.

SAD su bile primorane da odgovore na velike nestašice presretača i drugih raketa obustavom isporuke oružja strateškim partnerima u Aziji i Evropi, i povlačenjem širokog spektra sredstava sa pacifičkog terena, uključujući sisteme THAAD i "patriot" u Južnoj Koreji.

Iran je koristio širok spektar tipova raketa i dronova za dejstvo na ciljeve, pri čemu su ciljevi najvišeg prioriteta pogađani složenijim i skupljim tipovima raketa, kao što je "fatah 2", koji integriše hipersonično klizno vozilo koje je gotovo nemoguće presresti.

Izraelski list "Harec" je krajem marta potvrdio da je 80 odsto iranskih raketa lansiranih na izraelske ciljeve uspešno pogodilo, što ukazuje da bi mnogo manje dobro branjene američke baze u Evropi mogle biti veoma ranjive.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO