PUTIN I SI RUŠE GRANICE: Peskov otkrio veliki dogovor Rusije i Kine
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će se Rusija i Kina dogovoriti o trajnom bezviznom režimu između dve zemlje.
Peskov je rekao za TASS, odgovarajući na pitanje da li kineski predsednik Si Đinping podržava predlog ruskog predsednika Vladimira Putina za uspostavljanje trajnog bezviznog režima između dve zemlje, da će Peking i Moskva razgovarati o tom pitanju i da će se dogovoriti.
Na sastanku sa kineskim predsednikom u Biškeku 31. avgusta, Putin je izjavio da je Rusija spremna da sarađuje sa Kinom kako bi bezvizni režim između dve zemlje postao trajan, ako Peking to smatra mogućim i korisnim.
Putin je 1. decembra 2025. godine potpisao dekret kojim se kineskim građanima dozvoljava da putuju u Rusiju bez vize do 30 dana do 14. septembra 2026. godine, na osnovu principa reciprociteta. Kina je prethodno uvela sličan bezvizni režim za Ruse.
Obe strane su potom međusobno produžile ovaj bezvizni ulazak do kraja 2027. godine. Kineski ambasador u Moskvi Džang Hanhui rekao je da je turistički protok iz Kine u Rusiju povećan za gotovo 50 odsto u prvom kvartalu 2026. godine zahvaljujući ukidanju viza.
(Tanjug)
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