DROGU KORISTE I LEKARI: Šokantno otkriće karabinjera u rutinskoj kontroli u Napulju

ISTRAGA karabinjera u Napulju otkrila je široko rasprostranjenu upotrebu raznih vrsta opijata, koju koriste svi - od molera do radiologa.

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Među prijavljenima su zdravstveni radnici, vozači, nastavnici, advokati, konobari, taksisti, radnici, studenti, kao i oni sa margine društva. Rečju, to je društveni problem koji pogađa sve.

Brojka od 1.196 korisnika proistekla je iz rutinskih provera ove godine i ne obuhvata registrovane zavisnike. Ovim kontrolama se, međutim, razbija stereotip "narkomana". Registrovano je i 17 maloletnika i 15 stranih državljana.

Pošto se pokazalo da je upotreba droge mnogo skrivenija nego što se obično misli, a tržište se menja da bi jurilo kupce, zdravstveni odgovor je pred izazovom da dopre do ljudi koji sebe ne doživljavaju kao zavisnike i verovatno neće spontano ući u centar za lečenje od droga. Istraga prikazuje diferencirana tržišta - negde preovlađuje jeftini krak, negde kokain i razne vrste opijata, a dostavljaju se i na kućnu adresu.

Jedan od najznačajniih elemenata ove istrage je prisustvo lekara, što znači da ni stručnost, društveni status i svest o rizicima ne predstavljaju prepreku konzumiranja, ili zavisnosti. Stres, rad u smenama i strah od profesionalnih posledica mogu doprineti skrivanju problema. Zavisnici među zdravstvenim radnicima i vozačima hitne pomoći pokrenuli su osetljiva pitanja.

Izveštaji "za ličnu upotrebu" ne dokazuju da su ove grupe bile pod uticajem supstanci dok su radile, "niti to dozvoljava da se donosi sud o njihovoj profesionalnosti, ali može da utiče na bezbednost pacijenta" i ne može se ignorisati s obzirom na uticaj na kognitivne ili psihomotorne sposobnosti.