CENE NAFTE PORASLE NAJVIŠE U MESEC DANA: Nove eskalacija na Bliskom istoku dižu vrednost crnog zlata

CENA nafte Brent porasla je danas na više od 94 dolara po barelu, dok je cena američke sirove nafte dostigla oko 89,5 dolara po barelu, što su najviši nivoi u mesec dana, zbog novih napada na Bliskom istoku.

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Nove eskalacije produžavaju prekid izvoza nafte iz tog regiona.

Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran nakon što su dve zemlje početkom nedelje razmenile udare, čime je dodatno pojačan sukob, iako je Vašington prethodno signalizirao da će se prema Teheranu ograničiti na ekonomske mere.

Očekuje se da će protok tankera biti značajno smanjen, nakon izveštaja da su zemlje Saveta za saradnju zalivskih zemalja (GCC) omogućile izvoz određenih količina nafte, što je donelo izvesno olakšanje na tržištu sirove nafte i derivata.

Veći rast cena sirove nafte sprečile su velike ekonomije korišćenjem zaliha kako bi ublažile posledice smanjenog uvoza. Strateške rezerve nafte SAD (SPR) pale su ispod 290 miliona barela, što je najniži nivo od 1982. godine.

sputnikportal.rs

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