DA LI ČOVEČANSTVO ZAISTA POSTAJE MANJE INTELIGENTNO? Naučnik otkriva šta se zapravo dešava

SVE češće se može čuti da čovečanstvo postaje manje inteligentno, a kao dokaz se navodi i pad rezultata na IQ testovima.

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Međutim, ruski naučnik upozorava da brojke možda pokazuju nešto sasvim drugo - ne da postajemo "gluplji", već da se menja ono što danas uopšte znači biti inteligentan.

Da li čovečanstvo zaista postaje manje inteligentno? Ruski naučnik otkriva šta se zapravo dešavaGetty © Makhbubakhon Ismatova

DA LI ČOVEČANSTVO POSTAJE MANjE INTELIGENTNO? RUSKI NAUČNIK RAZBIJA MIT

Pojedini istraživači tvrde da prosečan nivo inteligencije opada, navodeći da se od 2000. godine smanjuje udeo ljudi sa IQ-om većim od 130. Vrhunac inteligencije, kako se tvrdi, dostignut je u drugoj polovini devedesetih.

-Veoma oprezno bih pristupio zaključcima da čovečanstvo navodno postaje manje inteligentno. Takve gromoglasne formulacije uglavnom nastaju zbog pokušaja da se izuzetno složen pojam inteligencije svede na pokazatelj IQ-a koji se meri testovima. IQ testovi zaista omogućavaju procenu niza kognitivnih sposobnosti: logičkog razmišljanja, pamćenja, brzine obrade informacija i sposobnosti uočavanja pravilnosti. Ali oni ne mere čovekovu inteligenciju u celini, ističe ruski naučnik Stanislav Kudž.

Ukazao je da takvom procenom nisu obuhvaćeni kreativnost, sposobnost rešavanja potpuno novih problema, emocionalna i socijalna inteligencija, kao ni sposobnost primene znanja u praksi. Pored toga, na rezultat utiču obrazovanje, kulturno okruženje, motivacija, pa čak i stanje u kojem se čovek nalazi u trenutku testiranja.

Zbog toga pad prosečnog rezultata na određenim testovima ne znači da je čovečanstvo postalo manje inteligentno. Pre bi trebalo postaviti drugo pitanje: da li se menja sam karakter intelektualne aktivnosti?

Prema rečima naučnika, od čoveka se danas sve ređe očekuje da ogromnu količinu informacija čuva u memoriji, a sve češće da pronađe potrebne podatke, proveri ih, uporedi različite izvore, postavi prava pitanja i donosi odluke u uslovima obilja informacija.

DA LI SE MENjA NAČIN NA KOJI RAZMIŠLjAMO

To je posebno uočljivo sa širenjem veštačke inteligencije. Danas više nije najvrednija sposobnost da se najbrže da standardni odgovor - njega za sekundu može dobiti gotovo svako. Mnogo je važnije razumeti da li je taj odgovor tačan, uočiti grešku neuronske mreže, postaviti joj nestandardan zadatak i samostalno doneti zaključak.

-Upravo takav pristup pokušavamo da razvijamo kod studenata: ne samo da ih učimo da koriste tehnologije veštačke inteligencije, već i da razvijaju kritičko razmišljanje i sposobnost kontrole rezultata njihovog rada. Neuronska mreža treba da proširuje intelektualne mogućnosti čoveka, a ne da ih zameni, dodao je.

KAKO VEŠTAČKA INTELIGENCIJA MENjA NAČIN RAZMIŠLjANjA

Govoriti o "kraju ere pametnih ljudi" u najmanju ruku je pseudonaučno, smatra. Moguće je da smo svedoci prelaska u eru u kojoj sam pojam inteligencije postaje širi, dok stari načini njenog merenja sve teže opisuju sposobnosti koje su čoveku zaista potrebne.

(rt.rs)

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