GUTEREŠ POSLAO HITAN APEL: "Vreme je za potpuni prekid vatre u Ukrajini"
GENERALNI sekretar UN Antonio Gutereš pozvao je na potpuni i hitan prekid vatre u Ukrajini, koji će nam omogućiti da pređemo na mirovne pregovore.
- Posle više od četiri godine došlo je vreme za potpuni i trenutni prekid vatre u Ukrajini. To će otvoriti put za pregovore o pravednom, trajnom i sveobuhvatnom svetu u skladu sa međunarodnim pravom, uključujući Povelju UN i relevantne rezolucije - rekao je Gutereš na samitu ŠOS-a u Biškeku.
(Ria Novosti)
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