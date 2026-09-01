Svet

GUTEREŠ POSLAO HITAN APEL: "Vreme je za potpuni prekid vatre u Ukrajini"

D.D.

01. 09. 2026. u 13:04

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GENERALNI sekretar UN Antonio Gutereš pozvao je na potpuni i hitan prekid vatre u Ukrajini, koji će nam omogućiti da pređemo na mirovne pregovore.

ГУТЕРЕШ ПОСЛАО ХИТАН АПЕЛ: Време је за потпуни прекид ватре у Украјини

Foto: ANGELA WEISS/AFP/Profimedia

- Posle više od četiri godine došlo je vreme za potpuni i trenutni prekid vatre u Ukrajini. To će otvoriti put za pregovore o pravednom, trajnom i sveobuhvatnom svetu u skladu sa međunarodnim pravom, uključujući Povelju UN i relevantne rezolucije - rekao je Gutereš na samitu ŠOS-a u Biškeku.

(Ria Novosti)

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